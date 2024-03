Kengan Ashura: nuovo trailer ufficiale della seconda parte dell’anime

Kengan Ashura è un manga scritto da Yabako Sandrovich e disegnato da Daromeon che ha fatto presa su molti appassionati del genere spokon basato sulle arti marziali. E il suo successo lo ha condotto a un adattamento animato presente su Netflix. Il servizio di streaming negli ultimi anni infatti ha creato i propri anime originali nel tentativo di superare i competitor di streaming di anime. E Kengan Ashura è uno dei suoi titoli di punta. Senza aggiornamenti riguardo le nuove stagioni dell’adattamento anime di Baki Hanma, la storia di Ohma Tokita potrebbe essere la serie anime di maggior successo presente su Netflix.

Per mantenere l’entusiasmo dei fan sul ritorno dell’anime con la seconda stagione dell’anime, Netflix ha rilasciato un nuovo trailer. Questo, visibile in cima al presente articolo, suggerisce quello che i fan della serie anime possono aspettarsi dal “Kengan Annihilation Tournament”.

Kengan Ashura è entrato in scena per la prima volta con la serializzazione del manga sulla rivista digitale Ura Sunday di Shogakukan da aprile 2012 ad agosto del 2018. In seguito la serie ha continuato a creare nuovi capitoli fino ad oggi, il che significa che si potrà vedere più materiale in altre stagioni dell’anime in futuro. L’anime è prodotto da “Larx Entertainment”, che rinuncia a uno stile 2-D più tradizionale per dare vita alle battaglie tramite l’animazione CG e 3D.

Netflix ha annunciato che i fan possono aspettarsi che la seconda metà della seconda stagione di Kengan Ashura arrivi ad agosto di quest’anno. Per aumentare l’hype per il ritorno dell’anime, Netflix ha anche pubblicato un resoconto della seconda stagione. “Il secondo round del Torneo Kengan continua. Mentre i potenti gladiatori si scontrano, una figura oscura complotta un violento colpo di stato“.

Gli eventi di Kengan Ashura sono ambientati in certe zone del Giappone dove, fin dall’epoca Edo, esistono arene per gladiatori. In queste arene, imprenditori e commercianti ricchi ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince prende tutto. Tokita Ouma, soprannominato “Ashura”, entra nel giro e devasta tutti i suoi avversari. La sua spettacolare abilità di schiacciare i suoi nemici attira l’attenzione dei grandi imprenditori, tra cui il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki.

