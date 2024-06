Tokyo Revengers: annunciato il sequel dell’anime

Tokyo Revengers sta tornando per un nuovo progetto anime e si tratterà di un sequel annunciato con un nuovo imperdibile. La terza stagione della serie anime di Tokyo Revengers si è conclusa lo scorso autunno con l’adattamento dell’Arco Tenjiku tratta dal manga di Ken Wakui. Questo arco narrativo prevedeva ancora un altro importante combattimento che avrebbe visto Takemichi Hanegaki tentare di salvare Mikey da se stesso ancora una volta. Tuttavia questo scontro si concludeva con un altro grande cliffhanger, molto simile alle prime due stagioni.

E per fortuna ora si scopre che l’anime continuerà con un nuovo progetto anime abbastanza presto. Tokyo Revengers ha annunciato che tornerà per un anime sequel, ma sfortunatamente non ci sono dettagli specifici su alcuni dettagli. Ad esempio questo nuovo progetto potrebbe essere una vera e propria squadra stagione dell’anime televisivo, o un lungometraggio e altro ancora.

Ciò significa anche che ci sono pochissimi dettagli concreti su cosa aspettarsi dal prossimo progetto di Tokyo Revengers. Ma per ora e possibile dare un’occhiata al teaser dell’annuncio speciale.

Tokyo Revengers deve ancora annunciare quando uscirà questo nuovo anime sequel, ma ciò significa anche che c’è tutto il tempo per mettersi al passo con le prime tre stagioni dell’anime disponibili su Crunchyroll. Al momento la serie anime intrattiene tutti i fan e li tiene legati alla serie in quanto il manga si è concluso.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Takemichi Hanagaki, spinto sui binari mentre tenta di salire su un treno. Quando si sveglia, si rende conto che in qualche modo è tornato indietro nel tempo di 12 anni, tornando così uno studente delle scuole medie. Sfrutterà così questo strano episodio della sua vita, sei Takemichi giura di salvare la sua ragazza dall’omicidio della spietata Tokyo Manji Gang, cambiando così i destini di coloro che lo circondano. Takemichi combatte contro Black Dragon, il gruppo di gang che ha trasformato la Tokyo Manji Gang in malvagità.

Ricordiamo che la terza stagione di Tokyo Revengers ha concluso l’arco Tenjiku del manga, il che significa che ci sono solo pochi altri archi prima che tutto giunga alla fine. Quindi, con l’anime che torna per un altro progetto, è un passo avanti verso quel gran finale.

Fonte – Comicbook