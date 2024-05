Storm: una serie regolare e l’ingresso negli Avengers in vista per Tempesta

Uno degli annunci più attesi riguardante il rilancio degli X-Men From The Ashes riguardava il futuro di Storm: nessuna delle serie mutanti presentate fino a questo momento vedeva infatti Tempesta tra i membri del cast.

La scorsa settimana la Marvel ha svelato non solo uno, ma due progetti che riguardano Ororo Munroe: la serie regolare Storm, in partenza ad ottobre, e la nuova formazione degli Avengers, che vedrà Tempesta tornare a far parte degli Eroi più Potenti della Terra.

Storm infatti era già entrata brevemente a far parte degli Avengers nel 2012, ma dopo una prima avventura in cui avevano affrontato l’HAMMER di Norman Osborn, la mutante abbandonò il gruppo a causa dello scoppio delle ostilità di Avengers vs X-Men.

In the aftermath of ‘Blood Hunt’ and ‘Fall of the House of X’, the Avengers are licking their wounds and reassessing their goals. One member approaches Storm, hoping to add her strength and perspective to the team’s upcoming missions. pic.twitter.com/yAzaRqImc1 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 17, 2024

Storm si unirà al cast dell’attuale run di Jed MacKay a partire da Avengers #17 di agosto. Il numero segnerà anche il debutto del nuovo artista della serie Valerio Schiti!

All’indomani di Fall of the House of X e di Blood Hunt, gli Avengers si stanno leccando le ferite e stanno rivalutando i loro obiettivi. Un membro prende l’iniziativa proponendo l’ingresso in squadra a Storm, sperando di aggiungere la sua forza e la sua prospettiva alle prossime missioni! E la squadra non sarà l’unica ad essere scossa quando una minaccia mortale punterà i suoi occhi vendicativi sulla Terra!

Curiosamente, nell’attuale formazione degli Avengers milita l’ex marito di Ororo, T’Challa, alias Black Panther, ed è la seconda coppia di ex-coniugi in squadra, data la presenza di Vision e Scarlet Witch.

Per quanto riguarda la decisione di aggiungere Tempesta alla formazione, MacKay ha dichiarato:

“Quando stavamo mettendo insieme le idee per gli X-Men, continuava a emergere un problema: Storm doveva avere una presenza in un albo degna del suo status, ma sarebbe stato strano per lei far parte di una squadra di X-Men se non fosse stata la leader. La soluzione era semplice: doveva essere presente sul palcoscenico globale, tra pari, e quale posto migliore dei Vendicatori? Siamo entusiasti di riportare Tempesta negli Avengers e di mostrarvi quali avventure vivrà come parte dei più potenti eroi della Terra!”.

Ma la mutante più potente della Terra sarà protagonista anche della sua nuova serie personale, realizzata da Murewa Ayodele, l’acclamato scrittore di Akogun: Brutalizer of Gods, che ha fatto il suo debutto alla Marvel lo scorso anno con Moon Knight: Black, White & Blood e I Am Iron Man, e Lucas Werneck, l’artista superstar noto per il suo lavoro sulle recenti epopee degli X-Men come Immortal X-Men e Sins of Sinister. Werneck ha anche disegnato un nuovo, straordinario costume per l’emozionante avventura di Storm da solista.

Ororo Munroe has never needed a throne to rule the skies. ⛈️ See her elevate to new heights in all her Omega-level glory in a new #MarvelComics solo series ‘Storm,’ landing this October. Read more: https://t.co/7xpesJHaAr pic.twitter.com/iPrKwFox87 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 16, 2024

Storm è sempre stata una delle principali protettrici del pianeta. Con la perdita di Krakoa, questa posizione diventa più importante che mai. Dal suo nuovo quartier generale di supereroe, Tempesta inizia a prendere decisioni che determineranno il futuro dell’Universo Marvel. Le sue azioni coraggiose scateneranno forze intorno e oltre la Terra, richiamando nemici all’altezza della sua forza e della sua determinazione.

Storm non ha mai avuto bisogno di un trono per governare i cieli. Ora assistete meravigliati come questa nuova serie la eleva alle vette che solo lei può raggiungere!

Ororo Munroe ha vissuto molte vite. È stata una ladra, una dea, un X-Man, una regina e ora… una Avenger! È la mutante più importante, più rispettata e più potente sulla scena mondiale e in questo ruolo intende essere una forza per un cambiamento positivo.

Per prima cosa, una grave fusione in un impianto nucleare a Oklahoma City attira Storm dal suo rifugio di Atlanta e in un conflitto morale che metterà alla prova la sua ferrea determinazione! Essendo uno dei lanci più importanti dell’anno, sarà ricco di guest star, tra cui i colleghi Avengers di Storm, Frenzy di X-Factor e altri ancora!