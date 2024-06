Demon Slayer 4: svelati titolo e sinossi del sesto episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba prosegue con la sua quarta stagione dell’anime con nuovi episodi. E ora i fan hanno potuto dare un primo sguardo all’episodio 6 con i dettagli che anticipano cosa accadrà successivamente. La quarta stagione di Demon Slayer sta accelerando attraverso il resto dell’arco dell’ addestramento degli Hashira, restando fedele agli eventi narrati nel manga di Koyoharu Gotoge. Nei primi episodi della stagione, Demon Slayer ha preparato il grande addestramento che vedrà da vicino ogni pilastro come mai prima. Mentre ognuno di loro si prepara per i combattimenti finali contro Muzan Kibutsuji, Tanjiro ha avuto modo di vederli sotto una nuova luce prima che tutto si evolva nel prossimo futuro.

Dopo aver trascorso un episodio completo per mostrare l’allenamento di ciascun Hashira mentre Tanjiro si riprende, l’episodio più recente dell’anime ha finito per concludere rapidamente gli ultimi con piccole vetrine per le sessioni di allenamento di Love, Snake e Wind Hashira. La fine dell’episodio precedente ha poi impostato la fase successiva e finale dell’allenamento di Tanjiro insieme allo Stone Hashira, Gyomei Himejima. Ora, mentre l’anime continua ad avvicinarsi alla fine della stagione, la stagione 4 di Demon Slayer ha rilasciato il primo sguardo e i dettagli per l’episodio 6 quando inizia l’addestramento di Stone Hashira.

Il sesto episodio di Demon Slayer: Verso lallenaydri Pilastri si intitola “Il più potente tra gli Hashira” e sarà presentato in anteprima domenica 16 giugno in Giappone prima di essere disponibile per lo streaming esclusivamente su Crunchyroll. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall’episodio, il sito ufficiale dell’anime lo anticipa con una sinossi che riportiamo di seguito:

“Dopo aver superato l’allenamento di Iguro e Sanemi, Tanjiro e Zenitsu si dirigono verso il campo di allenamento di Himejima, che si dice sia situato nel profondo delle montagne. Dopo la tanto attesa riunione con Inosuke e Murata, che hanno già iniziato ad allenarsi, inizia il rigoroso allenamento di Himejima”.

Al momento è possibile guardare in streaming i primi cinque episodi della stagione 4 di Demon Slayer su Crunchyroll. Questa nuova stagione anime sembra sempre più destinata a concludersi relativamente presto con la fine del programma della primavera 2024, ma è possibile recuperare le prime tre stagioni di Demon Slayer insieme al film intitolato Mugen Train in streaming. Al momento di questa pubblicazione non c’è ancora stato un annuncio per l’uscita del doppiaggio inglese della nuova stagione.

Fonte – Comicbook