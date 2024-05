Demon Slayer 4: l’anime adatta la scena più divertente tra Tanjiro e Giyu

Demon Slayer è tra le serie shonen più amate e seguite di sempre e lo stesso vale per la serie televisiva. Ricordiamo che il manga di è concluso qualche anno fa, quindi i fan sono molto vicini all’anime, che è finalmente tornato con la quarta stagione. E il nuovo episodio ha dato vita a una delle migliori scene che vede al centro Giyu Tomioka e Tanjiro Kamado.

Demon Slayer sta affrontando gli eventi dell’arco dell’affidamento degli Hashira, narrati nel manga di Koyoharu Gotoge. E questa quarta stagione si svolgerà in modo molto diverso rispetto alle altre stagioni. Infatti tutti i pilastri e gli spadaccini ammazza demoni dovranno prepararsi a dovere per i combattimenti contro le ultime forze di Muzan Kibutsuji.

La quarta stagione dell’anime è iniziata con una sorpresa nel primo episodio, poiché Giyu si è rivelato l’unico a non collaborare con il resto degli Hashira per allenarsi. È per questo motivo che una delle ultime richieste di Kagaya Ubuyashiki a Tanjiro è stata quella di arrivare al nocciolo della questione per cui Giyu si era rifiutato per poi convincerlo a partecipare all’addestramento. Questo porta alla scena migliore del secondo episodio che vede i due discutere per poi imbarazzarsi e fare una gara di speed eating di soba.

Il secondo episodio di Demon Slayer vede Kagaya rivolgersi a Tanjiro dicendogli di non rinunciare a parlare con Giyu nel tentativo di coinvolgerlo nell’addestramento. Dopo aver trascorso un paio di giorni seguendo Giyu in ogni occasione, il Pilastro dell’acqua inizia finalmente ad aprirsi con il protagonista. Infatti ha innanzitutto rivelato di sentirsi inadeguato nel ricorso ricoprire il ruolo da Hashira perché sentiva che Sabito era il più meritevole.

Giyu invece si è ritrovato prigioniero in uno stato di fuga dal dolore e perdita in seguito alla morte di Sabito. Questo è ciò che gli ha impedito di unirsi agli altri. Sentendo l’imbarazzo di questa confessione Giyu teme di aver solo peggiorato le cose. Ma Tanjiro pensa per un secondo a come procedere. Prima che Giyu possa dire a Tanjiro che si unirà all’allenamento, Tanjiro lo sfida a una gara di soba speed eating per cercare di tirarlo su.

