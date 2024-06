Dragon Ball: Sparking! Zero: un nuovo trailer approfondisce le modalità di gioco

Dragon Ball: Sparking! Zero è la grande novità videoludica ispirata alla famosa serie nata dalla mente di Akira Toriyama che debutterà quest’anno a ottobre. E dopo una serie di trailer, ne arriva un altro che si basa sulla spiegazioni delle modalità del videogioco in questione. Si scopre infatti che Dragon Ball Sparking Zero avrà un’opzione multiplayer a schermo diviso in modo che le persone possano giocare l’una contro l’altra localmente.

Bandai Namco lo ha confermato questa settimana in un nuovo video dopo che i fan si erano posti proprio quella domanda allora senza alcuna risposta. Ora che c’è la conferma, però, i giocatori potrebbero aver notato che c’è un problema. L’opzione multiplayer a schermo diviso avrà alcune limitazioni che impediranno di rispecchiare completamente l’esperienza online. Tuttavia sembra che sia abbastanza funzionale da consentire ai giocatori di ottenere ciò che stanno cercando.

Jun Furutani, il produttore che lavora su Dragon Ball: Sparking! Zero, che in passato ha periodicamente condiviso aggiornamenti sul gioco, è tornato questa settimana nel nuovo video di Bandai Namco. Questo infatti ha discusso delle modalità di gioco di Dragon Ball oltre la tradizionale esperienza online. Il multiplayer a schermo condiviso è stato mostrato verso la fine del video e, in base alla spiegazione di Furutani, sembra che originariamente non ci fossero nemmeno piani per questa modalità.

“Il nostro obiettivo per questo gioco era vedere fino a che punto potevamo portare i giocatori a immedesimarsi davvero nei personaggi della serie” ha spiegato nel video. “Volevamo mostrare effetti come il vento che soffia intorno e il tempo che cambia semplicemente caricando il tuo Ki, e rocce ed edifici che vengono distrutti dinamicamente dalla forza della battaglia. Stessa cosa vale nello sfruttare la potenza delle console di ultima generazione. Tutto questo era difficile da implementare nel multiplayer locale a schermo condiviso, pur mantenendo quegli elementi fondamentali. Quindi abbiamo sviluppato questo gioco pensando al multiplayer online e a una modalità per giocatore singolo offline“.

Ma lo schermo diviso è una parte importante di questo tipo di giochi di combattimento, quindi Furutani ha detto che gli sviluppatori hanno lavorato per realizzarlo, anche se con alcuni compromessi.

“Tuttavia, abbiamo sempre desiderato che più persone possibili potessero godersi il gioco in varie situazioni”, ha continuato. “Dopo un’attenta considerazione, abbiamo deciso di implementare la modalità multiplayer a schermo diviso esclusivamente all’interno del livello ‘Hyperbolic Time Chamber‘. Poiché la selezione del personaggio è stata originariamente progettata pensando al gameplay per giocatore singolo, purtroppo ci sarà un leggero inconveniente durante la selezione del personaggio prima di una battaglia a schermo condiviso. Due giocatori non possono selezionare i personaggi contemporaneamente e solo un giocatore alla volta può scegliere un personaggio. Tuttavia, speriamo che questa modalità permetta ai giocatori di godersi le partite locali con amici e familiari”.

Fonte – Comicbook