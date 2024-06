Jujutsu Kaisen: la cover del volume 27 omaggia il manga Bobobo

Il manga di Jujutsu Kaisen sta vivendo un periodo di grande successo grazie agli ultimi capitoli. Al momento il manga si trova in un periodo di pausa che durerà due settimane e i lettori stanno ancora leggendo i capitoli più recenti. L’arco narrativo del Shinjuku Showdown è inoltre considerato dai fan come quello più intenso e costante fin dall’inizio. Tuttavia, Jujutsu Kaisen ha trovato il modo di alleggerire l’atmosfera in alcune occasioni, e il volume 27 ha fatto proprio questo con un omaggio speciale a Bobobo-bo Bo-bobo.

Come si può vedere di seguito, la cover ufficiale del volume 27 di Jujutsu Kaisen è stata pubblicata e mette Fumiko Takada al centro della scena. È quindi possibile vedere l’uomo vestito con il suo solito outfit che comprende un paio di guanti rossi. Nell’illustrazione, Fumihiko punta le mani in avanti con un dito teso in avanti. E se questa posa risulta familiare familiare a qualcuno, è perché si conosce Bobobo-bo Bo-bobo.

Dopotutto, Fumihiko sta replicando la posa che Bobobo-bo Bo-bobo fa nella cover del primo volume del manga. Dallo sfondo giallo ai colori vivaci, Jujutsu Kaisen rende chiaro come il sole il suo omaggio al manga di Yoshio Sawai. È giusto che sia Fumihiko a fare questo omaggio e, naturalmente, i lettori di Jujutsu Kaisen capiranno perché.

Dopotutto, Bobobo-bo Bo-bobo è una serie assurda e la trama è altrettanto stravagante. Vestito da eroe straordinario, Fumihiko diventa poco incisivo una volta entrato in battaglia. Infatti tutto quello che fa’ è dire battute eccentriche e il suo comportamento vivace si allineano perfettamente con Bobobo-bo Bo-bobo, quindi Sawai approverebbe questo omaggio.

Se non hai familiarità con Fumihiko, il personaggio di Jujutsu Kaisen viene menzionato la prima volta poco prima dell’inizio del Gioco dell’Eliminazione e da lì lo stregone diventa una figura importante. Quindi, per coloro che vogliono approfondire le caratteristiche di questo personaggio, è possibile leggere i capitoli di Jujutsu Kaisen sull’app Shonen Jump.

Le vicende di questo manga shonen ruotano attorno al protagonista Yuji Itadori, il quale per qualche strana ragione, nonostante il suo folle atletismo, preferisce semplicemente frequentare il Club dell’Occulto. Tuttavia, scopre presto che l’occulto è reale quando i suoi compagni nonché membri del club vengono attaccati. Nel frattempo, il misterioso Megumi Fushiguro rintraccia un oggetto maledetto di grado speciale, che lo conduce proprio da Itadori.

Fonte – Comicbook