Demon Slayer 4: l’anime rivela l’attesa reunion tra Genya e Sanemi

Demon Slayer è tornato sul piccolo schermo di recente con la quarta stagione della serie anime. Questa si incentra sull’allenamento dei Pilastri e vede Tanjiro allenarsi appunto con tutti gli Hashira per prepararsi a ogni possibile attacco da parte di Muzan per arrivare a Nezuko. La quarta stagione dell’anime al momento non propone le stesse grandi battaglie delle stagioni precedenti, ma regala alcuni momenti strazianti inaspettati. Questo è il caso della tanto attesa riunione tra l’Hashira del Vento, Sanemi e suo fratello Genya influenzato dai demoni. E l’incontro della coppia non va come Tanjiro che Genya si aspettavano.

Il quinto episodio della quarta stagione ci porta oltre la metà l’arco narrativo in questione di Demon Slayer. Prima ancora di iniziare ad allenarsi insieme al Pilastro del Vento, il protagonista dell’anime si è ritrovato a fare esercitazione con il Pilastro dell’Amore e a farsi strada tra vittime innocenti per combattere contro quello dei Serpenti. Quando Tanjiro inizia ad allenarsi con Sanemi, si rende conto che questo sarebbe potuto essere l’addestramento più duro fino a quel momento. Sanemi nel preparare i giovani uccisori di demoni per i loro combattimenti contro Muzan, ignorava suo fratello minore.

Allora Genya rivela di aver “mangiato demoni”. Come hanno testimoniato i fan degli anime durante la terza stagione, Genya aveva acquisito i suoi poteri demoniaci per combattere contro le lune crescenti e ogni altra forma demoniaca. Sfortunatamente, l’Hashira del Vento non è così entusiasta di sentire ciò che ha fatto il suo giovane fratello, e questo lo porta ad una reazione molto dura da parte di Sanemi in quanto era intenzionato a cavargli gli occhi.

Fortunatamente per Genya, Tanjiro interviene e salva il suo alleato dalla perdita degli occhi e potenzialmente della vita. Alla fine, i fratelli smettono di tentare di uccidersi a vicenda durante il finale dell’episodio, anche se c’è ancora forte attrito tra i due fratelli. Mentre l’arco dell’addestramento degli Hashira continua, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sono ora pronti a iniziare la fase successiva del loro allenamento con l’Hashira della Roccia, Gyomei.

Fonte – Comicbook