Noi Siamo gli Spider-Men – RECENSIONE

Nicola Gargiulo 2024-06-15T08:20:54+02:00 Autori: Dan Slott, Humberto Ramos, Mark Bagley, Peter David, AA.VV. Data di uscita: 15 giu 2023 Tipo prodotto: Fumetti Pagine: 320 Formato: 18.3X27.7 Rilegatura: Cartonato Interni: Colori

Il volume che raccoglie le storie che hanno ispirato il film “Spider-Man: Across the Spider-Verse” è un’opera ricca e sfaccettata che offre una panoramica approfondita sul vasto e intricato mondo del multiverso di Spider-Man. Con ben 320 pagine, questo tomo non si limita a narrare le avventure dei vari Spider-Men, ma fornisce anche un’analisi dettagliata e coinvolgente del fenomeno Spider-Verse, rendendolo una lettura imperdibile per gli appassionati del ragno.

Un “compedium” adatto a tutti i fan e non

Il cuore pulsante di questa raccolta sono le 16 storie curate da alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico, come Peter David, Dan Slott, Carmine Di Giandomenico e Sara Pichelli. Questi autori hanno saputo catturare l’essenza di ciascun personaggio, rendendo ogni racconto unico e avvincente. Miles Morales, Spider-Gwen e Miguel O’Hara sono solo alcuni dei protagonisti che si muovono tra le pagine, uniti nella lotta contro supercriminali provenienti da ogni angolo del multiverso. Questa varietà di personaggi e ambientazioni arricchisce il volume, offrendo una lettura dinamica e mai monotona.

Una delle storie più attese è quella di Peter Porker, lo spettacolare Spider-Ham. Questa narrazione inedita aggiunge un tocco di leggerezza e umorismo al volume, dimostrando come l’universo di Spider-Man possa essere allo stesso tempo serio e divertente. Spider-Ham, con il suo approccio comico e surreale, rappresenta una pausa rinfrescante dalle trame più intense e drammatiche degli altri Spider-Men, senza però perdere di vista l’importanza della lotta contro il male.

La qualità delle illustrazioni è eccellente, grazie al contributo di artisti di grande talento. I disegni di Sara Pichelli, in particolare, sono un punto di forza, con il loro stile vibrante e dettagliato che dà vita ai personaggi e alle ambientazioni in modo straordinario. Ogni vignetta è curata nei minimi dettagli, rendendo l’esperienza visiva tanto coinvolgente quanto quella narrativa.

Oltre alle storie, il volume include numerosi articoli e approfondimenti che esplorano le origini e lo sviluppo del multiverso di Spider-Man. Questi contributi forniscono contesto e background, permettendo ai lettori di apprezzare meglio le storie e i personaggi. Gli articoli analizzano anche l’evoluzione dei vari Spider-Men nel corso degli anni, mettendo in luce come ogni iterazione del personaggio abbia contribuito a creare il ricco mosaico che è oggi lo Spider-Verse.

In conclusione, questo volume è una celebrazione del multiverso di Spider-Man, un omaggio ai fan e una porta d’ingresso per chiunque voglia immergersi in questo affascinante universo. Con la sua combinazione di storie avvincenti, illustrazioni di alta qualità e approfondimenti esaustivi, rappresenta una lettura fondamentale per ogni appassionato del Ragno. La varietà di toni e stili narrativi assicura che ci sia qualcosa per tutti, rendendo questo volume un must-have per i fan di Spider-Man di tutte le età.