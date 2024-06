Tra le uscite manga Star Comics del 18 giugno 2024 troviamo la Start Edition di Kaiju No. 8 1, al prezzo speciale di 1,99 €, oltre al primo numero (già contenuto nel cofanetto completo uscito la scorsa settimana) di Suzume, adattamento del film di Makoto Shinkai.

Inoltre si concludono il manga nippo-francese Leviathan e la Tribute Edition di Sanpei Il Ragazzo Pescatore, e continuano successi come Dragon Ball Super, Let’s Haikyu!?, Shibatarian, Mashle e tanti altri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 18 giugno 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 18 giugno 2024

AULA ALLA DERIVA n. 4

UMEZZ COLLECTIONN n.20

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Dopo la drammatica morte di Ikegaki, Sho Takamatsu e i suoi compagni scoprono che il mostro insettoide che terrorizza la scuola non è altro che il frutto dell’immaginazione di Nakata, un ragazzo affetto da una fame atavica. Il povero Nakata perde a sua volta la vita per liberare i compagni dalla minaccia del mostro, ma ben presto l’intera scuola viene colpita da una terribile epidemia di peste che scatena una vera e propria guerra tra fazioni…

DRAGON BALL SUPER n. 22

di Akira Toriyama,Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Piccolo scopre che l’esercito Red Ribbon sta nuovamente tramando di conquistare il mondo e che, per realizzare i propri piani, ha scelto di sfruttare con l’inganno il Dottor Hedo. Magenta intanto pensa che Goku e i suoi amici potrebbero essergli d’intralcio e progetta di farli sconfiggere nientemeno che dal figlio di Goku, Gohan…

HAIKYU!! COLLECTION n. 8

STAR COLLECTION n.43

di Haruichi Furudate

€ 26,00

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 41-45.

INUYASHA WIDE EDITION n. 17

NEVERLAND n.368

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Grazie al racconto di Kanta, Kagome e Inuyasha hanno capito che il confine tra questo e l’altro mondo che Hakudoshi sta cercando non è altro che la tomba del padre di Inuyasha e Sesshomaru. In groppa a Kirara, il mezzodemone parte alla ricerca di informazioni sulla misteriosa perla nera e su un modo per raggiungere il prima possibile il luogo dove il grande Demone Cane riposa per sempre. Secondo il vecchio Myoga, la chiave di tutto sarebbe il demone Hosenki, un vecchio amico del padre di Inuyasha, ma sarà davvero così facile raggiungerlo? E perché Kagura compare all’improvviso al cospetto di Inuyasha e compagni?

KAIJU No. 8 n. 1

START EDITION

TARGET SPECIAL n.1

di Naoya Matsumoto

€ 1,99

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un membro delle Forze di Difesa. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju No.8”.

LET’S HAIKYU!? n. 7

TARGET n.152

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

In vista del torneo nazionale, il club di volley deve ulteriormente migliorare le proprie prestazioni! Intanto Hinata, infiltratosi senza invito al ritiro intensivo, si ritrova a dover fare da raccattapalle. Riuscirà ad avvicinarsi ai membri del ritiro?

LEVIATHAN n. 3

POINT BREAK n.285

di Shiro Kuroi

€ 7,90

IL MANGA CHE HA VISTO LA COLLABORAZIONE DI FRANCIA E GIAPPONE! CHI AVRÀ IL CORAGGIO DI IMBARCARSI IN QUESTO VIAGGIO INFERNALE?

Messi con le spalle al muro in uno spazio chiuso, gli studenti si sporcano le mani di sangue per ottenere l’unico posto per la salvezza. In tutto questo, Ichinose deve fronteggiare Nikaido… Chi sopravvivrà? Quale verità verrà rivelata? Ecco l’ultimo capitolo di questo survival fantascientifico in cui sono in gioco la vita e la morte!

MASHLE n. 17

TARGET n.153

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Di fronte a Innocent Zero, che sta inseguendo Mash, si staglia il suo vecchio “figlio” Domina, che sembrava sparito nella lava! Per ripagare Mash della sua amicizia, Domina affronta il suo terrificante “padre”! Nel frattempo per portare Mash, che ha perso il cuore, da Meliadoul i suoi compagni sono pronti anche a morire. Nelle loro condizioni, riusciranno a scappare dalla minaccia di un nemico incombente…? E cos’è quell’entità che Mash incontra al confine tra la vita e la morte?

PROMISE CINDERELLA n. 7

AMICI n.310

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Seigo va a vivere con Hayame e Issei e, nonostante i soliti battibecchi con quest’ultimo, i tre passano giornate allegre e tranquille preparando gyoza insieme, fino a quando Etsuko non decide di assumere la geisha Kikuno per svolgere le faccende domestiche al posto di Hayame, ancora convalescente…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 12

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Dopo aver sfidato la natura selvaggia della Camciatca e aver dato la caccia al leggendario iwana ad anelli, Sanpei fa finalmente ritorno a casa! In quest’ultimo volume della nuova edizione di Sanpei il nostro ragazzo sarà protagonista di altre due emozionanti avventure in compagnia di Yuki e Gyoshin, prima a caccia di ayu e poi a pesca di polpi in ricordo dell’amatissimo nonno Ippei!

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 2

AMICI n.311

di Genki Kawamura,Rose Yukinoshita

€ 7,50

LA COMMOVENTE MINI-SERIE MANGA TRATTA DAL ROMANZO BESTSELLER!

In cambio di un altro giorno di vita, Tokio è costretto a far scomparire qualcosa dal mondo. E se questa volta il diavolo volesse che a sparire fossero i fiori? Alla fine, sono davvero così essenziali?

SHIBATARIAN n. 2

GHOST n.220

di Katsuya Iwamuro

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE FIN DAL PRIMO CAPITOLO È RIUSCITA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI LETTORI DI TUTTO IL MONDO.

Sato rincontra dopo tanto tempo Shibata, ma c’è qualcosa di strano, non sembra più quello di un tempo! Improvvisamente, infatti, il ragazzo comincia a moltiplicarsi e ad assalire Sato, con l’intenzione di trasformare tutto in un film. Da quella notte assurda le cose non saranno più le stesse e Sato, insieme alla sua vecchia compagna di classe Watari, dovrà cercare disperatamente di sfuggire alle grinfie degli Shibata. Shibata, però, può cambiare forma a suo piacimento…

SOLO LEVELING n. 17

MANHWA n.106

di Chugong,DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

È arrivato il momento per Jinwoo di affrontare un nuova quest, che lo porterà dove tutto è iniziato e che dipanerà i segreti celati nella sua oscurità.

SUZUME n. 1

KAPPA EXTRA n.299

di Denki Amashima,Makoto Shinkai

€ 6,90

DOPO WEATHERING WITH YOU, L’ADATTAMENTO MANGA DEL NUOVO FILM DI MAKOTO SHINKAI, CAMPIONE D’INCASSI NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO!

Suzume è una studentessa delle superiori che vive in una piccola cittadina portuale del Kyushu, nel sud del Giappone. Un giorno si imbatte in Sota, un ragazzo che è alla ricerca di una fantomatica “porta”: incuriosita, Suzume lo segue fino alle rovine di un villaggio termale abbandonato, dove una vecchia porta si erge in mezzo al nulla. Una volta varcata la soglia, Suzume si troverà di fronte un paesaggio al di fuori del tempo e dello spazio… Il viaggio dei due ragazzi per il bene dell’umanità sta per avere inizio!

Dopo Weathering with You, Star Comics ha il piacere di portare in Italia l’adattamento manga del nuovo film di Makoto Shinkai, lungometraggio d’animazione che ha già segnato svariati record d’incassi nei cinema di tutto il mondo! La miniserie sarà disponibile anche all’interno di uno speciale cofanetto a tiratura limitata che raccoglie tutti e tre i volumi!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 42

TURN OVER n.282

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Yona e i suoi compagni sono riusciti a mettere in fuga Chagol, ma di Shin-ah, Jaeha e Zeno ancora nessuna traccia. Improvvisamente, però, la principessa sente la voce dei draghi…