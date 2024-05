Mashle: annunciato il sequel della serie anime

Mashle: Magic and Muscles ha annunciato che l’anime tornerà con un nuovo sequel sul piccolo schermo. Ricordiamo che Mashle: Magic and Muscles ha concluso la seconda metà della seconda stagione all’inizio di quest’anno con uno degli opening più virali dell’anno. La seconda stagione dell’anime su è poi conclusa nel mezzo dell’arco del Visionario Divino. E per questo una potenziale continuazione della serie anime era nell’aria e mancava sostanzialmente solo l’annuncio. Per fortuna è arrivato e quindi l’anime tornerà sul piccolo schermo a intrattenere i fan!

Mashle: Magic and Muscles ha annunciato che un nuovo anime sequel è ora in lavorazione, ma ci sono ancora molti dettagli sul nuovo progetto non rivelati. Ad esempio non si sa ancora se si tratterà o meno di una terza stagione della serie anime, di uno speciale OVA o addirittura di un potenziale lungometraggio. Oltre a questo non ci sono informazioni circa una finestra di uscita o una data ufficiale.

Ma si tratta solo di questione di tempo, e nel frattempo è possibile dare un’occhiata al teaser dell’annuncio dell’anime sequel di Mashle, con spezzoni delle prime due stagioni.

I fan che vogliono riguardare le prime due stagioni, tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Crunchyroll. Gli eventi della serie shonen ruotano attorno al protagonista Mashle, che vive in un mondo dove la magia è tutto. Infatti tutti la usano con disinvoltura. Ma in una foresta profonda e oscura in questo mondo di magia, c’è un ragazzo che rappresenta l’eccezione. Si chiama Mash Burnedead e ha un segreto. Non può usare la magia.

Tutto ciò che vuole fare è vivere una vita tranquilla con suo padre, ma un giorno le persone iniziano improvvisamente a cercare di ucciderlo e capisce che deve trovare un modo per iscriversi ad una Scuola di Magia. Lì punta a diventare un “Divino Visionario”, l’élite dell’élite. I suoi muscoli lavoreranno contro i migliori e più brillanti maghi. Il manga attualmente si è concluso di recente quindi i fan saranno ulteriormente vicini alla serie anime per vedere il protagonista in azione.

