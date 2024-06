Suzume no Tojimari: il manga del film di Makoto Shinkai arriva in Italia

Suzume no Tojimari è il più recente lungometraggio animato girato dall’immenso Makoto Shinkai e il successo che ha riscosso non solo in Giappone ma anche Italia rappresenta sempre un autentico fenomeno per gli appassionati. Non c’è molto di cui stupirsi visto che Shinkai è un vero e proprio acclamato regista, i cui progetti scalano puntualmente le classifiche dei più redditizi film giapponesi di tutti i tempi.

Per quanto riguarda Suzume, uscito nel 2022 in patria e nel corso del 2023 nel resto del mondo, non ha fatto eccezione. Infatti si tratta del quarto film giapponese con il maggiore incasso al botteghino di sempre. E adesso la casa editrice italiana Star Comics è pronta a rilasciare aggiornamenti importati per i fan italiani di Suzume.

In seguito al rilascio del film, i fan giapponesi hanno potuto leggere un adattamento manga raccolto in tre volumi. Disegnato da Denki Amashima, ora Star Comics porterà in Italia SUZUME e si inserisce in un catalogo che già può vantare numerosi manga tratti dalle opere di Makoto Shinkai. I fan potranno infatti riunire i volumi del manga di Suzume nell’imponente cofanetto Makoto Shinkai Selection.

Il manga di Suzume può coinvolgere sia ai lettori che hanno visto e rivisto il film di Makoto Shinkai, come anche coloro che non l’hanno fatto. Questo è possibile perché Denki Amashima riesce a catturare l’ideologia del regista giapponese e le grandi emozioni che costituiscono uno dei suoi tratti irrinunciabili. Scorrendo la storia, pagina dopo pagina, sarà impossibile non provare stupore, meraviglia e commozione come di fronte al grande schermo.

Il primo volume del manga sarà di 192 pagine totali a soli € 6,90. Sarà disponibile in fumetteria, store online e in formato digitale dal 18 giugno. Seguendo questo link è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente dal sito di Star Comics. In alternativa lo si può preordinare su amazon cliccando qui.

Tuttavia l’11 giugno arriverà in anteprima di una settimana Suzume Complete Box, contenente l’intera miniserie in tre volumi. Quest’ultimo sarà costituito da un totale di 576 pagine e il prezzo sarà di soli € 25,90.