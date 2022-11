Haikyuu!!: lo spin off del manga si conclude con il prossimo capitolo

Haikyuu!! è un manga sportivo incentrato sulla pallavolo che ha conquistato tantissimi lettori. Oggi riportiamo che il gag manga spin-off della serie si concluderà con il prossimo capitolo, come annunciato nel 293° capitolo di Let’s! Haikyu!?. L’uscita dell’ultimo capitolo è prevista per il 12 novembre sull’app e sul sito web di Shonen Jump+.

Il mangaka che sta dietro lo spin-off è Retsu e quest’ultimo ha lanciato il manga tramite l’app Shonen Jump+ di Shueisha nel settembre 2014. Il manga è andato in pausa nel luglio 2018 e ha ripreso la serializzazione nell’ottobre 2020. Shueisha ha pubblicato il primo volume del manga in formato tankoboon in Giappone a marzo 2015.

Let’s! Haikyu!? è un manga che si basa sulla stessa trama del manga originale. Racconta la narrativa e gli eventi in un modo molto più umoristico, sciocco e comico.

Il manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate ha debuttato nel 2011 e si è concluso a luglio nel 2020. In Italia la casa editrice che ha distribuito Haikyuu!! in tutte le fumetterie italiane a partire dal 2014 è stata Star Comics.

Le vicende si concentrano sul protagonista principale Shouyou Hinata. Quest’ultimo dopo aver assistito a una partita di pallavolo, decide di porsi un obiettivo molto ambizioso, ossia quello di diventare “Il piccolo Gigante” di quello sport.

Dunque le prime sfide iniziano entrando nel club di pallavolo della sua scuola media. Qui ha modo di disputare insieme alla squadra il torneo interscolastico. Tuttavia lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama.

Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata nel club scolastico alle superiori dove però trova proprio il suo rivale.

Questi manga di tipo sportivo svolgono hanno un impatto molto importante tra il pubblico di lettori. Infatti riescono a coinvolgerli talmente tanto da spingerli a praticare quel tipo di sport. Lo stesso è accaduto con altri titoli famosi come Slam Dunk.