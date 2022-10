Star Comics annuncia Junji Ito Kenkyu, Good Bye Eri e molto altro

Star Comics ha riportato direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale alcune novità riguardanti diversi manga imperdibili per tutti gli appassionati, durante la live “Aperimanga: Treasures“.

Di seguito riportiamo i manga annunciati da Star Comics:

GOODBYE ERI

Tutti gli appassionati di Chainsaw Man conoscono benissimo le abilità di Fujimoto, uno dei mangaka maggiormente chiacchierati del momento. Il mangaka non si limita soltanto a lavorare sul manga attualmente in corso, ma ha realizzato diversi one-shot. L’ultimo che ha riscosso molto successo è Goodbye Eri. La storia è surreale ed emozionante, e celebra l’amore per il cinema.

RANKING OF KINGS

Star Comics annuncia l’arrivo in Italia la storia del “piccolo principe” più amato del Giappone, da cui è tratto l’anime di successo disponibile su Crunchyroll. Scritto e disegnato da Sōsuke Tōka, il manga si concentra sulle vicende del principe Bojji, il quale non è in grado di parlare né di maneggiare una spada. Nonostante questo vuole diventare un grande re. Il morente re Boss indica suo figlio Bojji come erede alla corona ma i membri della corte si oppongono e incoronano Daida, figlio di seconde nozze di Boss e Hiling.

Il manga è ancora in corso e i volumi pubblicati sono al momento 14.

YOUR LETTER

Si tratta di un webcomic scritto e disegnato da Hyeon A Cho, che si concentra su Sori è una ragazza premurosa e di sani principi. Queste sue qualità, però, la rendono anche bersaglio perfetto di bullismo. Si trasferisce quindi in una nuova scuola, e quando sembra che la storia stia per ripetersi, si imbatte in una misteriosa serie di lettere che la condurranno in una magica caccia al tesoro. I lettori saranno trasportati in un mondo nascosto per vivere un’avventura che porterà a riscoprire l’amicizia, le meraviglie della natura e la bontà dell’umanità.

Your Letter si compone di un unico volume.

JUNJI ITO KENKYU

La casa editrice italiana termina con il maestro dell’horror, Junji Ito. Junji Ito Kenkyu è un volume imperdibile ricco di interviste, approfondimenti e storie rare per i tutti gli amanti del mangaka giapponese! Si tratta di un unico volume.

Tutti questi volumi annunciati saranno disponibili a partire da primavera 2023, ma al momento non c’è ancora una data di uscita precisa. Maggiori dettagli saranno diffusi nei mesi successivi quindi continuate a seguirci!