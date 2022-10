Chainsaw Man: svelato il passato tragico di Power

L’anime di Chainsaw Man sta riscuotendo tantissimo successo e l’ultimo episodio ha svelato il passato tragico di Power. Il terzo episodio ha quindi permesso a tutti gli appassionati di immergersi nella sua storia di origine sorprendentemente triste.

Power si ritrova insieme al protagonista, Denji, e insieme devono salvare il gatto della ragazza da un diavolo. Sebbene Power sia un diavolo diventato un Demone, quindi potenzialmente pericoloso per l’umanità, l’ultimo episodio della serie ha rivelato un trascorso piuttosto triste al suo attuale sé “potente” come già visto nell’anime. E la chiave di tutto questo è il suo gatto.

Il terzo episodio di Chainsaw Man si tuffa nel passato di Power che fa luce sulla sua natura totalmente violenta. La rivelazione del suo passato ha mostrato che era disposta ad uccidere umani o qualsiasi altra creatura necessaria a causa della sua natura da diavolo. Per di più il suo disprezzo per l’umanità era forte.

Tuttavia incontrare un gatto randagio l’ha cambiata. Entrandone in contatto, sente maturare un legame al punto da assegnargli un nome.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ctmanc1. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Questo legame ha spinto Power ancora di più verso la sua natura da Demone, e spiega molte delle sue azioni. Power infatti viene ingannata dal Diavolo Pipistrello, il quale, proprio come Power, ha bisogno di nutrirsi del sangue umano. Quindi si trova costretta a soddisfare le richieste del Pipistrello per poter salvare il suo gattino, portandogli Denji.

Quello su Power, è uno sguardo tragico verso un personaggio che sembrava essere completamente soddisfatto di sé, per poi infine rivelare l’opposto. Infatti Power dimostra di provare anche affetto per altri esseri viventi, come lo stesso Denji, al quale chiederà scusa per avergli impedito di andare da solo in viaggio con Makima a causa delle sue necessità.

L’anime per la serie manga di Tatsuki Fujimoto era tra le più attese dell’anno. Non è difficile capire perché già dopo i primi due episodi. Presentando ai fan non solo il suo eroe principale Denji, ma gli altri personaggi che si vedranno negli episodi successivi, è giunto il momento di esplorare ulteriormente questi personaggi.