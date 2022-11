Dragon Ball ha recentemente distribuito nelle sale il nuovo film del franchise “Super Hero”, ottenendo un ottimo successo da parte di pubblico e critica. Le ultime news stanno anche accennando a un nuovo anime a cadenza settimanale ma al momento non abbiamo conferme. Riportiamo tutto da Comic Book.

Oggi però, in attesa di queste conferme, e aspettando una data ufficiale per il ritorno del manga, un utente reddit, MichealMatsumoto, ha deciso di pubblicare una bellissima illustrazione di Goku aggiungendo tutte le trasformazioni del personaggio creato da Toriyama in una sola tavola. Come sempre potete trovarla in calce:

Dragon Ball: ecco tutte le trasformazione di Goku in una sola immagine!

Super Hero ha scosso una domanda interessante!

Dragon Ball ha ancora delle frecce letali nel suo arco da come possiamo notare, e gli incassi del nuovo lungometraggio Super Hero confermano ancora una volta l’immortalità del franchise, che ancora oggi abbraccia grandi e piccini.

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film dedicato al franchise Toei, uscito anche in Italia il 29 settembre. Il lungometraggio sta ottenendo come sempre pareri discordanti ma senza ombra di dubbio ha posto e confermato quesiti importanti riguardanti alcuni personaggi. Pan potrebbe essere più forte di Gohan?

Come già sapevamo Piccolo e Gohan erano al centro delle vicende e finalmente, dopo un tasso longevo di tempo tornano in auge grazie ai loro poteri, scatenando anche delle nuove forme volte alla “liberazione” del loro potenziale.

Abbiamo sempre saputo che Gohan sarebbe stato superiore a Goku se solo si fosse allenato, o semplicemente Toriyama avrebbe dato al personaggio più spazio di manovra, un’evoluzione della sua potenza combattiva: così non è stato ma a quanto pare Super Hero sembra una redenzione del mangaka a tal proposito.

Voi cosa ne pensate di questa ipotesi? E invece avete apprezzato il film? Probabilmente il nuovo lungometraggio potrebbe sancire l’inizio di una nuova saga animata. Restate sul nostro sito per aggiornamenti.

Fonte Reddit – Comic Book