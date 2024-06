Vinland Saga: l’editor parla degli elementi che cerca di evitare nella storia

Creare una serie manga spesso richiede la collaborazione di molte persone per intrecciare le migliori storie del genere. Questo è sicuramente il caso di “Vinland Saga”, la storia vichinga che segue il giovane protagonista Thorfinn nel suo tentativo di lasciare alle spalle un mondo di violenza alla ricerca di una vita pacifica. In una nuova intervista, Akira Kanai, l’editor che supporta significativamente il creatore Makoto Yukimura, parla degli elementi che evita nel suo lavoro e della crescente popolarità del manga nel mondo.

Il Ruolo dell’Editor e l’Influenza Occidentale

Kanai spiega che nel suo lavoro di editing non si lascia influenzare dalle tendenze occidentali, dichiarando: “Non mi faccio influenzare dalla cosiddetta “politicaly correct” all’estero e non disegno le opere di conseguenza. Le storie di solito vengono comprese indipendentemente dal fatto che provengano dall’Africa, dal Cile o dalla Groenlandia. Penso che non ci siano differenze fondamentali tra le popolazioni in termini di ciò che percepiscono come importante, sia in Giappone, Germania, Cina o Corea del Sud. Bloccare un’opera perché tratta di un problema troppo giapponese, o specificare di fare qualcosa di diverso, succede raramente.”

Skip And Loafer: Un Esempio di Successo Internazionale

Durante l’intervista, Akira Kanai cita l’anime “Skip And Loafer” per illustrare il suo punto di vista: “Non penso sia possibile creare opere che siano esattamente nel mezzo, né tali opere avrebbero un vero fascino ovunque. Prendiamo ‘Skip and Loafer’, per esempio, che parla di una ragazza che dalla campagna giapponese si trasferisce da sola a Tokyo per studiare in una buona scuola superiore. Credo che persone di tutto il mondo possano comprendere il suo senso di insicurezza allo stesso modo. Ecco perché opere come queste tendono ad avere un richiamo internazionale.”

La Popolarità di Vinland Saga

Se vuoi recuperare la storia di Thorfinn, le prime due stagioni di “Vinland Saga” sono disponibili in streaming su Crunchyroll e Netflix. I servizi di streaming descrivono la storia vichinga così: “Verso la fine del millennio, i Vichinghi, la tribù più potente ma atroce, stavano dilagando ovunque. Thorfinn, figlio del più grande guerriero, ha vissuto la sua infanzia sul campo di battaglia. Cercava la terra dei sogni chiamata Vinland. Questa è la storia di un vero guerriero in un’epoca di tumulti.”

Approfondimenti e Curiosità

Oltre al successo dell’anime, “Vinland Saga” ha ispirato altre opere come il webtoon “Under the Oak Tree”. Il creatore di “Vinland Saga” ha anche espresso preoccupazione per l’artista di “Hunter x Hunter” e ha recentemente fatto scalpore per l’adattamento teatrale della sua opera. In un post recente, Yukimura ha inoltre accennato alla possibile conclusione della serie, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Con questi elementi, “Vinland Saga” non è solo una storia di avventura vichinga, ma un’opera che risuona profondamente con un pubblico globale grazie alla sua narrazione universale e ai temi profondamente umani.

Fonte Comic Book