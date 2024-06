Tra le uscite J-POP Manga del 19 giugno 2024 troviamo i primi due volumi di Magilumiere di Sekka Iwata e Yu Aoki: e se le magical girl non fossero solo eroine dal cuore grande e saldi valori impegnate contro gli esseri malvagi di turno, ma vere e proprie professioniste stipendiate facenti capo a una agenzia?

Essere una Magical Girl: un sogno, una missione, una… professione?! Per liberare il mondo dal pericolo di misteriose creature chiamate Kaii, questo ruolo è diventato un vero e proprio mestiere, come una sorta di disinfestazione in ambito sovrannaturale. Una carriera alla quale la neolaureata Kana Sakuragi non aveva certo pensato ma che potrebbe invece rivelarsi per lei un’imprevista opportunità presso la start-up MagiLumiere Inc. Ltd…

Approda nel catalogo di J-POP anche il primo volume di Inazuma & Romance – Colpo di Fulmine di Rin Mikimoto. Quando Sumire si innamora del suo bellissimo e affascinante compagno di banco Leo non sa che lui nasconde un segreto… che riguarda proprio lei e il suo passato!

Saranno poi disponibili dal 19 giugno l’edizione J-Pop 18 Greatest Hits del primo volume di Tokyo Ghoul e l’edizione J-Pop 18 Anime Celebration di Mission: Yozakura Family 1 al prezzo speciale di 2,90 €.

Continua la serie slice of life di Aki Irie ambientata in una Islanda suggestiva e ricca di magia con il volume 7 di Nuvole a Nord-Ovest e proseguono le continuity Akane Banashi 6, Hyouka 15, Kakegurui 17, Radiation House 15, Shadows House 15 e World’s End Harem 17.

Per Edizioni BD arriva invece sugli scaffali il volume unico di Fiori di Filo Spinato, graphic novel di debutto degli artisti Maxem e Kizazu che strizza l’occhio all’estetica manga. Una storia di disappunto e rivolta ambientato in un mondo distopico, ma non così lontano dal nostro, sempre più industrializzato e capitalizzato e dove la vita e il futuro delle persone sembra valere sempre meno.

In una Sicilia simile alla nostra, alcuni ragazzi si trovano a confrontarsi con una realtà spietata, dove l’ambiente e il loro futuro sono minacciati da un grande stabilimento industriale e da una nuova malattia che si insinua lentamente tra la popolazione. Vasco e Marco sono schiacciati tra la voglia di fare davvero qualcosa della loro vita e il dover tirare avanti in un luogo dove l’unica possibilità di lavoro è la grande e mostruosa raffineria che mangia lentamente le vite di chi ci lavora e l’ambiente circostante. I due decidono di reagire alla loro frustrazione dando fuoco a ciò che per loro rappresenta una idea distorta di progresso e di benessere…

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 giugno 2024.

Le uscite J-POP Manga del 19 giugno 2024

RISTAMPE

Drifters

Tokyo Ghoul 1, 13, 14

The Promised Neverland 2

Lady Oscar – Le rose di Versailles BOX VOL. 6-8

Violence Jack 1-18

USCITE DIGITALI

Akane Banashi 6

World’s End Harem 17

Squalificati – Ranger Reject 06 e 07