Shadows House: un’altra pausa per il manga pubblicato da J-Pop

Brutte notizie per i fan del manga Shadows House. Stando a quanto riferisce l’ultimo numero di Weekly Young Jump, l’opera di so-ma-to subisce una momentanea battuta d’arresto.

Difatti, la serializzazione riprenderà, in Giappone, il 6 gennaio 2022 in concomitanza con la pubblicazione del numero 6 e 7 della rivista – che per l’occasione verranno rilasciati in un’unica uscita.

Il manga debuttò nel 2018 e, allo stato attuale, è giunto al nono tankobon. Tuttavia, l’augurio è che la pubblicazione dei vari capitoli che comporranno l’opera proceda, finalmente, con un ritmo costante.

Anime e pubblicazione in Italia di Shadows House

L’opera in questione ha ispirato anche una pregevole serie animata che è iniziata, in Giappone, il 10 aprile del 2021.

Funimation si occupa della diffusione, via streaming degli episodi e ne cura anche la versione con doppiaggio in inglese.

Oltre a ciò, è stata già confermata una seconda stagione per l’anime in questione. Una notizia superlativa che avvalora il seguito riscontrato durante il primo arco narrativo.

La sinossi ufficiale del primo volume del manga

Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione italiana di Shadows House, è la casa editrice J-Pop ad occuparsene. A seguire, la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale dell’editore: