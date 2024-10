Dandadan: l’anime mostra un grande cambiamento rispetto al manga

Dandadan è finalmente arrivato sul piccolo schermo con il suo atteso primo episodio. Prodotto da studio Science SARU, la storia di Okarun e Momo era tra le più attese del programma autunnale di quest’anno. Per la maggior parte, l’adattamento anime è rimasto fedele al manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu. Tuttavia, i fan attenti notato che tra il manga e la serie anime c’è una grande differenza emersa nel primo episodio. Tale cambiamento potrebbe essere uno shock considerando che è piuttosto politico.

Visto il grande successo riscosso, non sorprende che Crunchyroll abbia velocemente portato la storia soprannaturale di Momo e Okarun sulla sua piattaforma, ma i fan non si aspettavano di certo che Netflix avrebbe introdotto Dandadan nel suo catalogo. E Science SARU è riuscita a tradurre perfettamente le battaglie che hanno sconvolto i lettori sullo schermo.

Nel primo capitolo del manga di Dandadan, Yukinobu Tatsu ha fatto in modo che Okarun tenesse in mano la sua rivista “UFO” per evidenziare alcune delle più grandi cospirazioni in cui era coinvolto. Il manga non solo presenta l’ex presidente Barack Obama, ma lo nomina persino nella suddetta rivista per assicurarsi che i lettori sappiano chi fosse. Nell’adattamento anime, Obama viene sostituito da un politico diverso mentre Okarun cerca di diffondere la “buona parola” sugli UAP al suo nuovo amico Momo. Ironicamente, la sostituzione di Obama è l’unica modifica importante apportata alla serie anime.

Negli ultimi anni, gli anime non si sono tenuti completamente isolati dalla politica statunitense. Oltre a Dandadan infatti, Baki Hanma vedeva gli Stati Uniti contrattare con il potente padre di Baki, Yujiro Hanma. Grazie a questo, la serie avrebbe visto “The Ogre” avere conversazioni individuali con personaggi del calibro di George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Hillary Clinton. Nel manga di combattimento, questi politici avevano nomi diversi rispetto alle loro controparti nel mondo reale.

Nonostante questo cambiamento politico, l’anime di Dandadan è rimasto fedele al manga. A quanto si dice, la prima stagione presenterà dodici episodi, il che significa che i lettori avranno una buona idea degli eventi che avranno luogo nell’anime. Indipendentemente da ciò, Science SARU ha un successo tra le mani e considerando quanti capitoli del mangasono stati pubblicati, Dandadan potrebbe ricevere diverse stagioni anime in futuro.

Fonte – Comicbook