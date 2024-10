Sakamoto Days: il promo dell’anime svela il cast di assassini

Sakamoto Days si prepara al debutto ufficiale dell’adattamento anime, previsto per gennaio 2025 e un nuovo promo ha presentato i letali killer che comporranno il cast. Il manga di Yuto Suzuki, pubblicato su Weekly Shonen Jump, ha avuto un successo moderato negli ultimi anni, ma con l’arrivo dell’anime si prevede un’esplosione di popolarità. Man mano che la data di uscita si avvicina, i fan stanno ricevendo sempre più aggiornamenti su cosa aspettarsi dalla nuova serie.

Un primo sguardo al gruppo letale di Sakamoto Days

L’anime di Sakamoto Days si prepara al suo debutto come parte della programmazione anime dell’inverno 2025. Negli ultimi mesi, il cast è stato svelato attraverso vari promo, concentrandosi inizialmente sugli alleati di Taro Sakamoto. Tuttavia, l’ultimo annuncio ha introdotto un gruppo più oscuro e pericoloso: The Order, una squadra di assassini che fa parte del passato di Sakamoto. Questo gruppo di killer spietati è stato mostrato in un poster che offre un primo sguardo all’azione che vedremo nella serie.

Chi sono i membri di The Order?

The Order è un gruppo misterioso composto dai killer più letali dell’Associazione Giapponese degli Assassini. Taro Sakamoto ne faceva parte prima di ritirarsi, e nel nuovo anime avranno un ruolo sia nel presente che nel passato del protagonista. I nuovi membri del cast annunciati includono figure di spicco del panorama anime, come:

Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul) che interpreterà Nagumo;

(Tanjiro Kamado in Demon Slayer, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul) che interpreterà Nagumo; Saori Hayami (Yor Forger in Spy x Family, Shinobu Kocho in Demon Slayer) nel ruolo di Osaragi;

(Yor Forger in Spy x Family, Shinobu Kocho in Demon Slayer) nel ruolo di Osaragi; Taku Yashiro (Vulcan Joseph in Fire Force, Gugu in To Your Eternity) nei panni di Shishiba.

Nel poster promozionale ci sono ancora alcuni membri di The Order che non sono stati rivelati, ma avranno un ruolo importante nella serie.

Cosa aspettarsi dall’anime di Sakamoto Days?

Sakamoto Days farà il suo debutto su Netflix nel gennaio 2025. Alla regia ci sarà Masaki Watanabe per TMS Entertainment, con Taku Kishimoto alla supervisione delle sceneggiature e Yo Moriyama responsabile del design dei personaggi. I membri del cast confermati includono:

Tomokazu Sugita come Taro Sakamoto

come Taro Sakamoto Nobunaga Shimazaki come Shin Asakura

come Shin Asakura Ayane Sakura come Lu Shaotang

come Lu Shaotang Nao Toyama come Aoi Sakamoto

come Aoi Sakamoto Hina Kino come Hana Sakamoto

come Hana Sakamoto Ryota Suzuki come Heisuke Mashimo

come Heisuke Mashimo Miyari Nemoto come Piisuke

Perché Sakamoto Days è l’anime da tenere d’occhio nel 2025

Sakamoto Days promette di essere uno degli anime più attesi del 2025. Il manga è rinomato per il suo approccio che segue la “regola del cool”: Yuto Suzuki crea scene in cui i personaggi fanno sempre la cosa più spettacolare possibile, con un’azione frenetica e mozzafiato. Nonostante la natura letale dei suoi personaggi, la serie riesce a mantenere un tono leggero e dinamico, con combattimenti che spesso sfociano in distruzioni di interi edifici.

L’anime è pronto a tradurre tutto questo in un formato visivo esplosivo e adrenalinico, e le aspettative sono altissime. Con una narrazione che mescola abilmente azione, umorismo e tensione, Sakamoto Days ha tutte le carte in regola per diventare una delle nuove serie più iconiche della stagione. Se sei un fan degli anime d’azione con un tocco di originalità, sarà meglio tenere d’occhio questo debutto e prepararsi a seguire le avventure di Taro Sakamoto e del suo letale passato che ritorna a bussare alla sua porta.

Fonte Comic Book