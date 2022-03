Dragon Ball: la nuova action figure di Freezer è da brividi

Dragon Ball è un’opera maestosa capace di abbracciare miliardi di persone in tutto il mondo, che da generazioni apprezzano il manga di Akira Toriyama che senza ombra di dubbio ha posto le basi per il Battle Shonen moderno. Proprio per questo, non solo non si assesta la quantità di anime e manga del franchise, ma il merchandise la fa da padrone e anche oggi vi parliamo di un action figure davvero straordinaria.

Dai Gashapon, ai portachiavi, passando per le figure di media grandezza a quelle di resina costosissime, le statue dedicate a Dragon Ball sono davvero infinite e ornano da decenni le scrivanie, le librerie e le camerette degli appassionati.

Lo Studio Last Sleep a questo proposito, ha prodotto un pezzo davvero magnifico riguardante Freezer, che scaglia uno dei suoi potenti attacchi. Tramite un Tweet di @MajinStore, apprendiamo che preordini per la statuetta che uscirà nel quarto quadrimestre del 2022 sono ufficialmente aperti e le modalità di acquisto sono due: la figure infatti la si può acquistare nella “modalità” a 49 cm, con un prezzo di 695€, mentre quella alta 73 cm costa 1270€.

💥OFERTA PREORDER 🔥LAST SLEEP Freezer – #DragonBall 💶Precio 1/6: 695€ 💶Precio 1/4: 1270€ 💰Reserva: 200€ – 350€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 49cm 1/6 – 73cm 1/4 📦Fecha: Q4 2022 📩Para reservar enviar MP#DragonBallSuperSuperHero #dragonballsuper pic.twitter.com/1Eo7JwmBq3 — Majin Store (@MajinStore) March 2, 2022

Senza dubbio le figure di Last Sleep sono pregiate e costosissime, ma calcolate che vengono prodotte su ordinazione e quindi una volta uscite fuori produzione, potreste avere tra le mani un pezzo rarissimo, capace di fruttare il triplo della spesa nel corso del tempo.

Inoltre le notizie su Dragon Ball si sprecano:

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, insieme alla sinossi e un nuovo poster ufficiale. La clip mostrata recentemente mostra il lungometraggio di prossima uscita, più di preciso ad Aprile 2022 il Giappone avrà l’occasione di guardare il nuovo film del franchise di Dragon Ball.

Una volta condiviso un enorme mole di materiale promozionale, nonostante i tanti pareri sfaccettati e contrastanti, il pubblico ha apprezzato alla grande il nuovo trailer in questione, per la gioia di Toei Animation.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.