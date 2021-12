Chainsaw Man: novità sulla data di uscita di anime e seconda parte del manga

Un manga di successo come Chainsaw Man attira le attenzioni degli appassionati senza soluzione di continuità. In più, le novità che riguardano il titolo di Tatsuki Fujimoto tengono banco e sono soggette ad indiscrezioni di vario tipo. Questo discorso riguarda, in primis, l’anime e la seconda parte della storia del manga.

Stando alle voci provenienti da una fonte alquanto attendibile, la seconda parte di Chainsaw Man e il debutto del relativo anime debutteranno, ufficialmente, nel corso del 2022. Il leak in questione è stato reso noto attraverso il profilo Twitter di Shonen Jump News, una fonte rilevante per tutto ciò che concerne il genere shonen del Sol Levante.

Le ultime novità su Chainsaw Man

Per quanto riguarda il mese e il giorno scelti per il debutto dell’anime, si vocifera che sarà una scadenza in prossimità della stagione invernale. La cura della trasposizione animata è stata affidata allo Studio Mappa, mentre la sceneggiatura sarà ad opera di Katzuka Sugiyama.

La pubblicazione in Itala del manga Chainsaw Man è a cura della divisione Planet Manga di Panini Comics. Al momento, è attesa l’uscita del settimo volume – prevista per il 9 dicembre 2021.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

L’opera di Tatsuki Fujimoto è uno dei titoli di punta dell’attuale scenario manga. A conferma di ciò, è bene sottolineare che le è stato attribuito il prestigiosissimo Harvey Award per la categoria come best manga. Un risultato straordinario, arrivato dopo aver battuto un autore del calibro di Naoki Urasawa (Asadora).