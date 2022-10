Heavenly Delusion: annunciato l’adattamento animato

Heavenly Delusion è un manga di Masakazu Ishiguro e oggi annunciamo l’adattamento animato previsto il 2023.

Il manga è ambientato in un mondo esterno, dove sono trascorsi 15 anni da un disastro senza precedenti, che ha completamente distrutto la civiltà moderna. Un gruppo di bambini vive in una struttura isolata dal mondo esterno.

Un giorno, una di loro, una ragazza di nome Tokio, riceve un messaggio che la invita ad uscire. Mimihime, un’altra ragazza che vive nella stessa struttura, fa un pronostico e dice allo sconvolto Tokio che due persone verranno dall’esterno per salvarla. Una di queste ha la sua stessa faccia, mentre il direttore della scuola le dice che il mondo esterno è l’inferno. Nel frattempo, un ragazzo di nome Maru, che assomiglia proprio a Tokio, viaggia attraverso questo Giappone devastato con una ragazza di nome Kiruko, in cerca del paradiso.

Sicuramente questa stagione anime autunnale è ricca di nomi importanti come My Hero Academia, Mob Psycho 100, Bleach e Chainsaw Man. Tuttavia il 2023 non è così lontano e le nuove produzioni di anime vengono rivelate.

Heavenly Delusion ha debuttato nel 2018 e segue una storia che introduce degli adolescenti cresciuti in un ambiente sicuro, anche se robotico. Ora però devono esplorare il mondo esterno, pieno di minacce e pericoli.

L’aggiornamento dell’anime di Heavenly Delusion arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider tdm_anime. Di seguio ne riportiamo il contenuto:

Prodution IG è lo studio di animazione che si occuperà della produzione dell’anime. Attraverso questo post si conferma la lavorazione del progetto animato di Heavenly Delusion condividendo una nuova visual.

Per celebrare l’occasione, il mangaka Masakazu Ishiguro ha condiviso una nuova grafica e un messaggio ai fan in cui assicura di tenere aggiornati i fan su nuovi sviluppi futuri. Di seguito è presente il contenuto:

L’adattamento animato di Heavenly Delusion sarà accompagnato nel 2023 da altre uscite molto importanti e attese come la terza e ultima parte della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti e la seconda stagione di Vinland Saga.