Dragon Ball nonostante i suoi alti e bassi non smette mai di sorprendere e di certo quello di cui andremo a parlare oggi di certo non sarà da meno, e vi lascerà a bocca aperta.

Dragon Ball GT nonostante le tante discussioni ha spesso avuto poco da dire a proposito del suo Super Saiyan 4, anche se come sempre la nuova forma non è mai piaciuta a tutti, ma questo è un altro discorso.

A quanto pare abbiamo davanti ai nostri occhi per la prima volta una versione femminile del Super Saiyan 4, tramite la nuova illustrazione pubblicata dalla stessa rivista V Jump nel corso della giornata d’ieri su Twitter e all’interno del numero ufficiale di questo mese.

Al momento questa nuova foto pubblicata in maniera ufficiale ci conferma solamente il design e il nome di questo nuovo personaggio, ovvero “Nota”, un SSJ4 di genere femminile al fianco di Beat; i due sono i protagonisti di SDB Heroes un celebre gioco di carte molto noto in territorio nipponico. Il post è di DbsHype!

Dragon Ball: V Jump mostra una versione inedita del Super Saiyan 4!

SDBH: Ultra God Mission 5 V Jump Scans, full of new information! pic.twitter.com/jnYihRb0gT — Hype (@DbsHype) October 18, 2022

Il gioco di carte non è di certo canonico purtroppo e ovviamente, o almeno molto probabilmente non vedremo mai gli eventi e i personaggi presenti nel gioco all’interno della timeline originale, e questo è un vero peccato.

Fatto sta che per la prima volta abbiamo visto una versione femminile del Super Saiyan 4 dopo alcuni anni di attesa, anche se si tratta solamente d’immagini volte a promuovere un prodotto dedicato a Dragon Ball che purtroppo non sarà mai canonico.

Dragon Ball Super al momento ha stoppato la sua serializzazione, successivamente alla fine della saga di Granolah il Sopravvissuto che ha mostrato dei dettagli e dei colpi di scena davvero interessanti.

Passo dopo passo, durante lo scontro con Gas Goku, Vegeta, Granolah e gli altri, insieme al pubblico hanno scoperto dei dettagli importanti sulla natura dei Saiyan, insieme a una grande impresa del padre di Goku, Bardack, che a quanto pare ha sconfitto Gas in passato grazie a un potenziale nascosto mai sbloccato per via della sua morte prematura.

In teoria il potere di Bardack dovrebbe essere simile a quello di Goku, ma a differenza del figlio, il padre, come accennato è scomparso prematuramente per mano di Freezer che per ironia della sorte è comparso nuovamente alla fine di questa saga, uccidendo sia Gas e abbattendo sia Goku che Vegeta, confermando nuovamente la sua supremazia sui Saiyan.

Fonte Twitter