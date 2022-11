Boruto potrebbe avere una nuova serie a quanto pare, anche per continuare in un certo qual modo i festeggiamenti dovuti ai 20 anni appena compiuti da Naruto, la serie manga che ha reso celebre Kishimoto in tutto il mondo.

A quanto pare durante le scorse settimane sono anche stati condivisi alcuni rumour al riguardo di un remake anime della prime serie di Naruto, che oltre ad avere nuove animazioni appunto, dovrebbe anche essere senza filler, proprio come successe con Dragon Ball: Kai.

L’annuncio non è stato ancora ufficializzato ma a quanto pare in occasione dei 20 anni del franchise Studio Pierrot potrebbe confermare la produzione di questa nuova versione della trasposizione animata del manga, all’evento Jump Festa 2023, il più grande evento di casa Shueisha.

Al centro di tutto ci sarà Bleach, Black Cover, Boruto e anche Naruto, ma di questi ultimi due non sappiamo ancora nulla al riguardo, ma abbiamo soltanto degli indizi molto “lievi”, come anticipa anche il post visionabile in calce:

Boruto: a breve sarà annunciata una nuova serie?

Studio Pierrot manufacturer’s booth at JumpFesta 2022 lists ‘new series information’ for Boruto to be revealed at the event, as well as a Naruto 20th anniversary photo location corner. pic.twitter.com/hIUUxy9BqA — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) November 5, 2022

Cosa ne pensate? Boruto potrebbe avere un annuncio per quanto riguarda il proseguo della serie, oppure qualche spin-off?

Naruto e la leggenda della Volpe a nove code!

Naruto è una bellissima storia e nonostante Kishimoto abbia disegnato, pensato e creato un mondo tutto nuovo, anch’esso si è ispirato a qualcosa di esterno, come accaduto con il concetto e l’impostazione della storia riguardante la Volpe a nove code.

Questa complesso personaggio leggendario apparso nelle storie della mitologia orientale, come ben sapete è la colonna portante della storia del ninja biondo, dato che il suo spirito risiede all’interno di esso.

Nel corso dei capitoli e degli episodi scopriamo sempre di più su questa creatura e insieme a essa carpiamo anche il rapporto che ha con Naruto, insieme al suo sviluppo nel corso del tempo.

Kishimoto ha basato la sua storia traendo il succo e il concetto dalle varie rivisitazioni all’interno della mitologia orientale ma allo stesso tempo è comunque riuscito a creare qualcosa di suo, rendendo la sua versione della Volpe a nove code abbastanza diversa da quella rappresentata nel corso degli anni.

