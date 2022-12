Hajime Isayama consiglia 3 manga da leggere nel 2023, e tra i titoli descritti non ci sono opere commerciali. Intanto che il suo manga per eccellenza Attack on Titan si è concluso, l’autore parla al suo pubblico, consigliando vivamente alcune storie molto interessanti a detta sua.

Intanto che attende il finale della trasposizione anime di AOT Isayama ha mostrato tramite Kono Manga ga Sugoi la sua top 3 manga da leggere nel corso del 2023. Su Twitter e Comic Book possiamo leggere la lista in questione, che cita Fungus & Iron, Issak, and Karate Survivor in Another World.

Hajime Isayama consiglia 3 manga da leggere nel 2023

L’autore di “Attack on Titan” Hajime Isayama raccomanda queste 3 serie manga come sua personale selezione “Kono Manga ga Sugoi 2023”: Manga d’azione distopico “Fungus & Iron”. Manga storico sulla Guerra dei Trent’anni “Issak”. Karate x Survival Isekai “Karate Survivor in Another World”

"Attack on Titan" creator Hajime Isayama is recommending these 3 manga series as his personal "Kono Manga ga Sugoi 2023 selection: Dystopian Action Manga "Fungus & Iron" Thirty Years' War Historical Manga "Issak" Karate x Survival Isekai "Karate Survivor in Another World" pic.twitter.com/svoEpXKERn — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) December 12, 2022

Come ci riporta Comic Book Fungus & Iron ha dei concetti simili ad Attack on Titan e anch’esso si pone come una storia d’azione distopica colma di colpi di scena elaborati e sequenze molto buone. Il manga ha iniziato la sua serializzazione nel 2021.

Poi abbiamo Issak, ovvero un manga storico basato sulla guerra dei trent’anni ottimamente scritto e ben impostato. La storia mette al centro delle vicende Issak appunto, un mercenario nipponico che entra sul campo di battaglia cambiando il corso della storia e anche della guerra. In particolare su questo titolo Isayama ha emesso ottimi elogi.

Karate Survivor in Another World infine, è il terzo manga della lista. La storia racconta di un giovane artista marziale che dopo la sua morte si risveglia in un mondo completamente diverso e altamente bizzarro. Il guerriero passo dopo passo grazie alle sue doti si farà spazio in questo mondo, riuscendo a compiere la sua missione.

In Italia “Issak” non è ancora disponibile ma forse potrebbe arrivare, mentre Fungus & Iron è in programma per il 2023 da parte di Star Comics, mentre Karate Survivor in Another World è disponibile in lingua inglese. Insomma non sono titoli sconosciuti e probabilmente il 2023 potrebbe essere l’anno di questi tre manga anche in Italia.

Voi cosa ne pensate? Sempre bello leggere titoli poco conosciuti.

Fonte Comic Book – Twitter