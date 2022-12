Tra le uscite manga Star Comics del 14 dicembre 2022 si segnalano le nuove uscite di Detective Conan New Edition, Dragon Ball Ultimate Edition e One Piece New Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 14 dicembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche il recente annuncio riguardo l’aumento dei prezzi a partire dal prossimo anno.

Le uscite manga Star Comics del 14 dicembre 2022

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 4

di CHO HEIWA BUSTERS , Yaeko Ninagawa

€ 5,90

Aoi ha finalmente confessato a Shinno i suoi sentimenti. Shinno, però, non sa cosa fare e mentre pensa a come comportarsi, ecco che gli compare davanti lo Shinnosuke trasandato e inaffidabile di oggi! Nel frattempo Akane si è offerta di andare a cercare il ciondolo di Nitobe, ma a causa di una frana dovuta a un terribile terremoto ora è in pericolo…! La strana e malinconica storia di questo quadrato amoroso… giunge al gran finale!

BOYS RUN THE RIOT n. 4

QUEER n.48

di Keito Gaku

€ 7,50

Il trambusto legato a Tsubasa si placa e Ryo e i suoi amici ricominciano da zero con la loro linea di abbigliamento. Tuttavia, tutti gli adulti che li circondano hanno per loro solo parole dure e li invitano a guardare in faccia la realtà. Nel frattempo Ryo incontra per caso uno strano tipo di nome Joe, che da vent’anni porta avanti un brand da solo ed è sopravvissuto. Con Joe come maestro, Ryo e i suoi amici cominciano a cercare un “concept” e un “motif”, a cui fino a quel momento non avevano pensato. Che risposte troveranno? E che reazione avranno le persone che incontreranno alla mostra?

CHILDREN OF THE WHALES n. 21

MITICO n.290

di Abi Umeda

€ 5,90

UN VIAGGIO FANTASTICO A BORDO DI UNA CITTÀ FLUTTUANTE, DALLA QUALE NON VORRETE PIÙ SCENDERE.

Appresa la vera tristezza a cui va incontro l’uomo, Skia decide di creare un mondo che non faccia più soffrire le persone, divorando tutte le loro emozioni e controllando tutti i nous. Tuttavia, quando si rende conto che per gli altri non è che una distopia, su Falaina nasce Chakuro…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 30

di Gosho Aoyama

€ 5,90

La coppia di investigatori Sato e Takagi è nei guai. Il trafficante di droga che stavano scortando in treno da Osaka a Tokyo si uccide nel bagno della loro carrozza. In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di suicidio. Chi sarà mai l’assassino? Per mantenere il distintivo devono scoprirlo prima dell’arrivo a Tokyo ma, per caso e per fortuna, Conan, Kogoro e Ran sono sullo stesso treno! Seguono poi un’avventura mozzafiato con Kaito Kid nella Villa del Crepuscolo e un’altra nel laboratorio dove Ran ha iniziato a frequentare un corso di ceramica…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 8

di Akira Toriyama

€ 15,00

Goku e compagni sono nel tempio della Vecchia Sibilla, dove il Maestro Muten li ha indirizzati per aiutarli a ritrovare l’ultima Sfera del Drago. Sconfitti i primi quattro guerrieri, Goku affronta l’ultimo temibile avversario… ma qual è la vera identità di questo misterioso nemico mascherato?! Una volta portata a termine la missione, sarà tempo di partecipare alla ventiduesima edizione del Torneo Tenkaichi…!

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 3

TECHNO n.319

di Yu Satomi

€ 6,90

I vampiri hanno cominciato a mostrare la loro vera natura. Per riuscire a salvare il loro amico Toma, Ushiro e la studentessa universitaria Koike hanno interferito con la “sessione di cernita degli umani” organizzata intorno a una sfarzosa piscina. Nel frattempo Kakeru, ritrovatosi di colpo in una situazione disperata, fa un patto con Kaiser, il capo dei vampiri, e accetta di diventare uno di loro, ma…

ONE PIECE NEW EDITION n. 96

GREATEST n.266

di Eiichiro Oda

€ 4,30

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Mentre vive la sua avventura insieme a Barbabianca, Oden conosce Roger. Cosa comporterà per il mondo il fatale incontro tra i due? Nel frattempo nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi trama nell’ombra…

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 40

MUST n.134

di Chuya Koyama

€ 4,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

Le batterie allo stato solido, fulcro della base lunare, hanno un problema e Mutta e Philip devono sistemarle al più presto. Nel frattempo, a causa di un improvviso guasto di origine sconosciuta, anche sulla navetta che viaggia verso la Luna con a bordo Hibito e gli altri membri dei Maxim 4 scatta lo stato d’emergenza. Riusciranno i due fratelli a incontrarsi sulla Luna sani e salvi?!

VANISHING MY FIRST LOVE n. 2

SHOT n.257

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 5,90

Aoki apprende da Hashimoto un fatto sorprendente e va ancora più in crisi. Nel frattempo viene organizzato un elettrizzante gruppo di studio a casa di Ida… E, come se non bastasse, a Hashimoto capita un incidente d’amore a causa dell’intrusione di quella testa calda di Akkun…!