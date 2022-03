Bodies, la serie Vertigo di Si Spencer, diventa una serie per Netflix

Netflix ha dato il via libera a un adattamento del thriller poliziesco britannico dell’intrigante graphic novel Vertigo di Si Spencer, Bodies. La storia è incentrata su quattro differenti detective che vivono a Londra in quattro diverse epoche e che si ritrovano a indagare sullo stesso omicidio.

Secondo quanto rivelato da Deadline la serie sarà suddivisa in otto episodi e sarà prodotta da Moonage Pictures, società già già responsabile di Pursuit of Love, di Will Gould e Frith Tiplady, ed è stata sviluppata dallo scrittore di No Offense e Torchwood (serie per cui ha lavorato anche Si Spencer), Paul Tomalin. Si tratta dell’ennesimo prodotto Netflix sviluppato nel Regno Unito, a testimonianza della crescente diversificazione dell’offerta della piattaforma streaming attraverso la realizzazione di numerosi progetti in varie parti del mondo.

La serie è basata sulla sconvolgente graphic novel di Spencer del 2015 che inizia con un omicidio commesso a Whitechapel. Quattro diversi investigatori stanno cercando di risolvere l’omicidio in periodi di tempo diversi: il maniacale investigatore del 1890 Edmond Hillinghead, l’affascinante avventuriero degli anni ’40 Karl Whiteman, il duro sergente investigativo Shahara Hasan e Maplewood, una vittima di amnesia che vive in un 2050 post-apocalittico, che porta una prospettiva inquietante.

Insieme, i quattro inizieranno a svelare una cospirazione che dura da 150 anni.

Il regista Beat Marco Kreutzpaintner sarà il regista principale, e firmerà il pilot, mentre altri episodi saranno diretti da Haolu Wang. Danusia Samal sta lavoranndo alla sceneggiatura insieme a Tomalin. Tomalin è anche produttore esecutivo con Kreutzpaintner e i fondatori di Moonage Gould e Tiplady. La produttrice della serie è Susie Liggat.

Bodies, originariamente uscita come una miniserie in otto numeri nel 2014, non è la prima serie DC Vertigo adattata da Netflix, dopo il successo di Sweet Tooth e l’imminente Sandman.

L’ideatore della serie, lo sceneggiatore inglese Si Spencer, è purtroppo venuto a mancare poco più di un anno fa, il 16 febbraio 2021.