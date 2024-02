Suicide Squad Isekai: svelati i primi design ufficiali dei personaggi

Suicide Squad Isekai è il nuovo progetto che vedrà i famosi personaggi della DC Comics, ossia Harley Quinn, il Joker, Peacemaker, Deadshot, King Shark e Clayface debuttare per la prima volta nel mondo degli anime. Ma ci saranno anche altri personaggi, e infatti recentemente, la serie ha rivelato che anche Rick Flag, Amanda Waller, Fione, Aldora, Cecil e Katana faranno parte dell’adattamento anime. Infatti la serie ha rivelato i primi design ufficiali di questi personaggi che faranno parte del mondo Isekai con uno stile di disegno specifico.

Anche se la nuova collaborazione tra Warner Bros e Wit Studio deve ancora rivelare una data di uscita, la serie ha confermato che arriverà nel 2024. A differenza del recente videogioco, Suicide Squad: Kill The Justice League, Harley Queen e il resto della gang non si ritroveranno a combattere i supereroi ma saranno intrappolati in un mondo “Isekai”. Al momento ci sono pochi dettagli circa quello che Suicide Squad Isekai mostrerà ai fan, anche se ha dato un primo assaggio attraverso i trailer recentemente pubblicati.

I nuovi personaggi includono Fione doppiato da Reina Ueda, che ha dato il suo contributo in Demon Slayer. Invece Aldora sarà doppiato da Mamiko Noto (Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury) e Cecil da Jun Fukushima (Konosuba – God’s Blessing On This Wonderful World). The Suicide Squad Isekai ha un cast piuttosto importante e con esperienza, quindi sarà interessante vedere come questi nuovi personaggi entreranno nelle vite dei cattivi DC. Di seguito riportiamo i primi design dei personaggi in questione:

Suicide Squad Isekai sarà un nuovo adattamento anime che unirà alcuni dei più grandi villain della DC Comics. Un prima sinossi dell’anime anticipa che nella città piena di criminalità di Gotham, Amanda Waller, il capo di A.R.G.U.S., riunisce un gruppo di famigerati criminali per una missione. I villain in questione sono Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark. Questi supercriminali si troveranno in un regno ultraterreno collegato a questo mondo attraverso un cancello. È un mondo dove gli orchi si scatenano e i draghi governano i cieli.

Per tenere questi supercriminali a bada, i protagonisti avranno esplosivi letali piantati nel collo. Quindi non c’è modo di scappare o nascondersi, e fallire la missione significa morire.

Fonte – Comicbook