Spy x Family: Code White: svelata la data di uscita italiana del film

Spy x Family è una delle serie shonen più importanti degli ultimi anni, in quanto è riuscita a conquistare una fetta di pubblico a livello globale molto importante. Il manga aveva già la stoffa per diventare una serie di successo, ma l’adattamento anime di CloverWorks e Wit Studio hanno dato la spinta necessaria. Si tratta di una dinamica abbastanza comune con le serie shonen che debuttano come manga in primo luogo. E infatti dopo il rilascio della prima stagione avvenuto nel 2022, in occasione del Jump Festa dello stesso anno non solo era stata confermata la seconda stagione di Spy x Family, ma anche il primo film del franchise.

Stiamo infatti parlando di Spy x Family: Code White, un lungometraggio d’animazione giapponese del 2023 diretto da Takashi Katagiri. Ichirō Ōkouchi si è accupato della sceneggiatura ed è prodotto da Wit Studio e CloverWorks. Il film è uscito nelle sale in Giappone il 22 dicembre 2023. E tutti i fan italiani saranno entusiasti di scoprire che Code White debutterà in tutte le sale del Bel Paese il 24 aprile grazie a Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

Ricordiamo anche che non si tratta di un film che adatta un determinato arco del manga. Infatti Code White è un progetto totalmente originale. Il film seguirà sempre le vicende della famiglia più bizzarra di sempre. Il protagonista, Loid, è una spia. Per poter portare avanti la sua missione, l’Operazione Strix, sceglie una bambina e una donna per mettere su una famiglia fittizia.

Così incontrerà Yor, che è un’assassina e insieme portano avanti la loro doppia vita fingendo di essere una normale famiglia. Ma la loro figlia adottiva, Anya, è una telepate che conosce bene i loro segreti. In Code White, però, Loid viene sostituito nell’Operazione Strix. Così decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy preparando il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione. I falsari decidono di recarsi nella regione di origine del pasto, dove danno il via a una catena di azioni che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

Fonte – Crunchyroll