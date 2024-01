One Piece: l’anime remake di Studio Wit sarebbe in lavorazione da tempo

Netflix dall’anno scorso ha travolto tutti i fan di One Piece a cominciare dalla prima stagione dell’adattamento live-action. E il servizio di streaming più famoso di sempre non ha intenzione di fermarsi con il franchise shonen. Infatti oltre all’adattamento live-action, Netflix ha confermato la seconda stagione e ha anche portato l’arco di Egghead della serie anime sulla sua piattaforma.

Ma non finisce qui. Durante l’ultimo Jump Festa, Netflix ha annunciato un nuovo progetto speciale in collaborazione con Wit Studio su una serie anime remake chiamata “The One Piece”. Al momento non ci sono molte informazioni o dettagli sull’anime, ma un nuovo rapporto finanziario rivela che lo studio di produzione ha lavorato sulla serie più a lungo di quello che si potrebbe pensare.

Wit Studio è tra gli studi di animazione più famosi di sempre grazie a titoli di spessore che hanno conquistato i fan di tutto il mondo. Forse la serie più importante che ha contribuito lo studio di animazione a riscuotere successo è L’Attacco dei Giganti, di cui Wit ha gestito le prime tre stagioni. Da quando ha adattato la storia dello Eren Jaeger, Wit ha anche gestito la prima stagione di Vinland Saga, Ranking of Kings e Spy x Family.

Wit sta cercando di fare colpo nel 2024 con l’imminente arrivo della Suicide Squad Isekai, che introdurrà i villain DC per la prima volta nella loro serie anime. In un rapporto finanziario trimestrale, Wit Studio ha mostrato che stava lavorando sul progetto “The One Piece” già nel settembre 2023. Inserita nella voce “Operazioni di produzione video”, questa nota sta a significare che la serie anime remake era in lavorazione mesi prima dell’annuncio risalente al 17 dicembre.

Netflix mira chiaramente a diventare una vetrina importante per tutto ciò che riguarda One Piece. E dopo il live-action di successo, i fan sono rimasti sorpresi nello scoprire che la piattaforma avrebbe rilasciato gli episodi del nuovo arco narrativo, diventando così un pericoloso competitor per Crunchyroll. Per quanto riguarda The One Piece sarà interessante scoprire come si presenterà al suo lancio o anche attraverso un primo trailer. Ricordiamo che sarà il primo progetto animato sul franchise shonen senza Toei Animation.

Fonte – Comicbook