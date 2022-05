Panini Comics ha annunciato sul numero 369 del catalogo Anteprima i nuovi fumetti e libri della linea editoriale facente parte di Panini DC Comics che pubblicherà in Italia a luglio 2022. Di seguito i nuovi annunci.

Panini DC Comics: annunciati i fumetti che usciranno a luglio 2022

BATMAN/CATWOMAN SPECIAL

Autori: Tom King, John Paul Leon, Mitch Gerads, Bernard Chang, AA.VV.

25 agosto • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Batman/Catwoman Special (2022) #1, Batman: Gotham Knights (2000) #6 (II), DC’s Crimes of Passion (2020) #1 (X)

La maxi serie Batman/Catwoman si è conclusa, ma resta ancora un racconto che esplora il rapporto fra Bruce Wayne e Selina Kyle! Il compianto John Paul Leon (Batman: Creatura della notte) rivisita il turbolento passato della Gatta e del Pipistrello, mentre Mitch Gerads (Mister Miracle) ci mostra il loro malinconico futuro! Inoltre, due storie brevi dedicate all’Enigmista e a Question!

DARK KNIGHTS OF STEEL 1

Autori: Tom Taylor, Yasmine Putri

Luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #1

Un’astronave proveniente da un pianeta condannato si schianta su un mondo medievale cambiandolo per sempre. Sovrani cadranno, regni sorgeranno e quella che a molti è sembrerà la fine del mondo… sarà solo l’inizio! Comincia qui un’epica storia fantasy ambientata in un Universo DC in cui niente è come sembra. Dal premiato scrittore Tom Taylor e dall’acclamata disegnatrice Yasmine Putri arriva una storia generazionale sul bene e il male!

LUTHOR

Autori: Brian Azzarello, Lee Bermejo

Luglio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Lex Luthor: Man of Steel (2005) #1/5

Lex Luthor ha un piano per sbarazzarsi del Figlio di Krypton…e lo scontro definitivo non tarderà ad arrivare! Un viaggio nella mente della nemesi dell’Uomo d’Acciaio che ha fatto epoca. Un’opera imprescindibile dalla coppia di superstar composta da Brian Azzarello e Lee Bermejo.

DC ABSOLUTE: WATCHMEN

Autori: Alan Moore, Dave Gibbons

Novembre • 20,5×31, C., 464 pp., col. con slipcase • Euro 60,00

Contiene: Watchmen (1986) #1/12

Cosa sarebbe successo se i supereroi fossero esistiti davvero? Se un uomo, dopo un improbabile incidente, fosse diventato onnipotente e avesse preso il nome di Dottor Manhattan? Qualcuno ha ucciso il Comico, e i vigilanti dei tempi andati sono tornati in azione per indagare sul mistero. Nel frattempo il mondo scivola ogni giorno di più verso l’apocalisse sotto l’occhio attento dell’intelligentissimo Ozymandias. Torna il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons in una nuova edizione di lusso!

JOKER PRESENTA: IL ROMPICAPO

Autori: Matthew Rosenberg, Jesús Merino

Agosto • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Joker Presents: A Puzzlebox (2021) #1/7

Joker è pazzo, dissociato, ossessivo e a volte persino divertente. Ma di sicuro non è un testimone attendibile! Interrogato dal Commissario Gordon, il clown racconta la sua versione degli avvenimenti che hanno portato all’omicidio dell’Enigmista! I peggiori criminali di Gotham sono a caccia dei pezzi di un misterioso rompicapo! Dalla fertile mente di Matthew Rosenberg (Detective Comics), un procedurale disegnato da un team di artisti di altissimo livello!

HUMAN TARGET VOL. 1: UN DELICATO STRATAGEMMA

Autori: Tom King, Greg Smallwood

Agosto • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Human Target (2021) #1/6

Christopher Chance è abituato a fare da bersaglio umano, come vocazione oltreché come lavoro…ma proteggere Lex Luthor gli ha portato male! Ora ha dodici giorni per trova il suo assassino: chi lo odiava al punto da volerlo morto? La nuova, attesissima opera della superstar Tom King è un noir teso e imprevedibile!

MR. MIRACLE: LA FONTE DELLA LIBERTÀ

Autori: Brandon Easton, Fico Ossio

Agosto • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Mister Miracle: The Source of Freedom (2021) #1/6

Un potentissimo nemico proveniente dal futuro reclama il manto di Mr. Miracle! Shilo Norman a confronto con il suo passato, e con i suoi predecessori nei panni di Mr. Miracle. Un giro a Nuova Genesi aprirà degli scenari sconvolgenti per Shilo!

WONDER WOMAN AGENTE DI PACE VOL. 1: GUARDIANA GLOBALE

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Andrea Shea, Louise Simonson, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Wonder Woman: Agent of Peace (2020) #1/11

C’è un’eroina alla perenne ricerca della giustizia in missione per il nostro futuro…è Wonder Woman, e queste sono le sue avventure attraverso l’intero Universo DC! Storie firmate da Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Marv Wolfman, Marguerite Sauvage e altri grandi del fumetto. Con la partecipazione di Harley Quinn, Lois Lane e Deadshot!

JUSTICE LEAGUE: VERITÀ E GIUSTIZIA

Autori: Geoffrey Thorne, Brandon Easton, Maria Laura Sanapo

Luglio • 17×26, C., 240 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Justice League: Truth & Justice (2021) #1/7

Da sempre, verità e giustizia sono le parole simbolo della Justice League, e ora sono le fondamenta di una nuova grande storia. I singoli membri del gruppo si trovano ad affrontare situazioni che mettono alla prova la loro integrità e i loro ideali. Sette storie sui più alti ideali delle icone DC raccolte in un unico volume! I protagonisti? Superman, Vixen, Zatanna, Batwoman, Constantine, Robin e Red Hood!

LEGIONE DEI SUPER-EROI: PRIMA DELL’OSCURITÀ

Autori: Gerry Conway, J.M. DeMatteis, Steve Ditko, Joe Staton, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 352 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #260/271, Secrets of Legion of Super-Heroes (1981) #1/3

I più grandi eroi del XXX Secolo nelle loro classiche storie che precedono La saga della Grande Oscurità! Mon-El, Brainiac 5 e Phantom Girl indagano sugli omicidi in uno straordinario circo interstellare! Il malefico Dagon attacca e rapisce i genitori dei Legionari, mentre i Fatal Five tornano all’attacco su ordine di un misterioso personaggio. Il destino di R.J. Brande, facoltoso finanziatore della Legione dei Super-Eroi, finalmente svelato!

JLA: ANNO UNO

Autori: Mark Waid, Brian Augustyn, Barry Kitson

Luglio • 17×26, C., 336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: JLA: Year One (1998) #1/12

Flash, Lanterna Verde, Black Canary, Martian Manhunter, Aquaman! In un unico volume, la maxi serie in dodici parti che racconta come i membri fondatori della Justice League America abbiano iniziato a collaborare. Con la partecipazione di letali avversari come Vandal Savage, lo scienziato T.O. Morrow e la Confraternita del Male! Da Mark Waid (Kingdom Come), Brian Augustyn (Batman: Gotham by Gaslight) e Barry Kitson (Empire), la storia definitiva sulla formazione della JLA!

JUSTICE LEAGUE: INFINITY

Autori: J.M. DeMatteis, James Tucker, Ethen Beavers

Agosto • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Justice League Infinity (2021) #1/7

La guerra per il trono di Apokolips arriva sulla Terra, e il vero sovrano sarà deciso sulla pelle della Justice League! Dov’è andato a finire Superman? E chi è questo nuovo, mostruoso Overman? I più grandi eroi della Terra uniti in un viaggio multi versale per salvare il cosmo! Un nuovo capitolo della saga televisiva di Justice League Unlimited, ancora una volta per mano di James Tucker e J.M. DeMatteis.

SUPERMAN VOL. 2: LA SAGA DELL’UNITÀ – LA CASATA DI EL

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, Brandon Peterson, Jason Fabok, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Superman (2018) #7/15

Continua la raccolta delle storie di Superman firmate da Brian M. Bendis! Jon Kent è tornato, ma è cresciuto di cinque anni in tre settimane: cosa gli è successo nello spazio con Jor-El? Come se non bastasse, il ritorno di Rogol Zaar farà precipitare la situazione! Un tassello fondamentale nell’epopea illustrata da Ivan Reis e Brandon Peterson, Jason Fabok ed Evan Shaner.

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2: LA MORTE DELLA MAGIA

Autori: Jeff Lemire, Ray Fawkes, J.M. DeMatteis, Mikel Janin, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 376 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Justice League Dark (2011) #14/29

La serie originale della Justice League Dark ritorna con due saghe complete! Dopo che Superman è stato colpito da una misteriosa malattia, Wonder Woman deve guidare la squadra alla ricerca del Vaso di Pandora, che potrebbe contenere la cura. Trasportati in un’altra dimensione dai Libri della Magia, Tim Hunter e Zatanna si risvegliano in un mondo in cui un tempo regnava il misticismo. Mentre vanno alla loro ricerca, i restanti membri del gruppo scoprono che le regole della magia di questo mondo sono molto diverse… e altrettanto letali!

SUPERGIRL: LA DONNA DEL DOMANI

Autori: Tom King, Bilquis Evely

Agosto • 17×26, B., 224 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Supergirl: Woman of Tomorrow (2021) #1/8

Kara Zor-El ha vissuto centinaia di epiche avventure nel corso della sua carriera, ma ora si trova senza uno scopo, alla ricerca di un’impresa da compiere. Una giovane che ha visto il suo mondo distrutto da malvagi criminali chiede aiuto a Supergirl. Una Kryptoniana, un cane e una ragazzina arrabbiata intraprendono un viaggio nel cosmo che li cambierà per sempre. Un capolavoro fantascientifico scritto da Tom King (Mister Miracle) e disegnato da Bilquis Evely (Wonder Woman)!

BLUE & GOLD: DUE NEL MIRINO

Autori: Dan Jurgens, Ryan Sook, Cully Hamner

Luglio • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Blue & Gold (2021) #1/8

Malfattori di tutto il mondo guardatevi le spalle, perché la più sgangherata coppia di eroi è tornata… online! • Per un Booster Gold a corto d’attenzione, l’unico modo di riguadagnare i favori della Justice League sono i social network. Addentratevi nel mondo degli influencer e del supereroismo su commissione grazie alle Kord Industries e a Blue Beetle! Dan Jurgens, colonna portante delle serie di Superman negli anni Novanta, riporta sotto i riflettori i due eroi più disfunzionali dell’Universo DC!

ROBIN VOL. 2: IO SONO ROBIN

Autori: Joshua Williamson, Gleb Melnikov, Max Dunbar, Roger Cruz

Agosto • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Robin (2021) #7/12, Robin Annual (2021) #1

Il Torneo di Lazzaro è cominciato, ma chi sarà l’ultimo a rimanere in piedi? Riuscirà Robin a recuperare i segreti della vita eterna o sarà sopraffatto dagli scontri con i più temibili guerrieri del pianeta? E quali demoni si nascondono nel Pozzo di Lazzaro? Il secondo emozionante volume firmato da Joshua Williamson (Flash) per i disegni di Gleb Melnikov e Roger Cruz!

LANTERNA VERDE: WILLWORLD

Autori: J.M. DeMatteis, Seth Fisher

Novembre • 25,5×35,5, C., 96 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Green Lantern: Willworld (2001) #1

La più spettacolare e assurda avventura di Lanterna Verde! Come ha imparato il giovane Hal Jordan a controllare l’Anello del Potere? La rivelazione, in una splendida avventura scritta da J.M. DeMatteis (Justice League International)! L’opera che ha rivelato il talento visionario del compianto Seth Fisher, con omaggi a Little Nemo, al Surrealismo e a molto altro ancora!

IL CORPO DELLE LANTERNE VERDI VOL. 1: RICARICA

Autori: Geoff Johns, Dave Gibbons, Patrick Gleason, Keith Champagne, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 432 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Green Lantern Corps: Recharge (2005) #1/5, Green Lantern Corps (2006) #1/13

Comincia qui la nuova edizione completa di una delle migliori serie del nuovo millennio! Dopo la rinascita di Hal Jordan, i Guardiani dell’Universo decidono di riformare il Corpo delle Lanterne Verdi. Con il ritorno dei veterani e il reclutamento di nuove Lanterne Verdi, cosa potrebbe mai andare storto? Guy Gardner lo scoprirà a sue spese! L’inizio della seconda serie regolare incentrata sul corpo di polizia spaziale, realizzata tra gli altri da Dave Gibbons e Patrick Gleason.

DC OMNIBUS: BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO VOL. 1

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Rafael Albuquerque, Andy Kubert, AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 1152 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Batman (2011) #0/33, #23.2, Batman Annual (2012) #1/2

Direttamente dall’era I Nuovi 52, i primi trentatré numeri di Batman firmati da Scott Snyder e Greg Capullo finalmente raccolti in un prestigioso Omnibus! Le storie che hanno introdotto la letale Corte dei Gufi, riportato in vita Joker, approfondito il passato del Cavaliere Oscuro con Anno zero e fatto sprofondare Gotham City nell’oscurità per gentile concessione dell’Enigmista! Una run epica e acclamata che ha saputo rifondare il mito dell’Uomo Pipistrello. Con la partecipazione di Alex Maleev, Andy Clarke, Jock, Becky Cloonan, Jason Fabok e tanti altri!

DC OMNIBUS: SWAMP THING DI SCOTT SNYDER

Autori: Scott Snyder, Charles Soule, Yanick Paquette, Jesus Saiz, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 1160 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Swamp Thing (2011) #0/40, Swamp Thing Annual (2012) #1/3, Swamp Thing: Futures End (2014) #1, Animal Man (2011) #12, #17, Aquaman (2011) #31

La rinascita di uno dei personaggi più affascinanti dell’Universo DC! Sin dall’alba dei tempi, la salvezza del pianeta è dipesa dall’equilibrio tra il Verde, il Rosso e il Marcio, ma adesso qualcosa sta cambiando. Il Marcio decide di attaccare l’avatar del Verde Swamp Thing e Maxine, figlia di Animal Man e nuovo avatar del Rosso! In un unico volume, il rivoluzionario ciclo di storie scritto da Scott Snyder e Charles Soule per i disegni di Yanick Paquette, Jesus Saiz, Marco Rudy e tanti altri!

DC CLASSIC: WONDER WOMAN VOL. 2

Autori: William Moulton Marston, Harry G. Peter

Novembre • 17×26, C., 392 pp., col., con sovraccoperta • Euro 34,00

Contiene: Sensation Comics (1942) #15/24, Comic Cavalcade (1942) #2/5, Wonder Woman (1942) #4/7

Prosegue la raccolta in volume delle classiche storie di Wonder Woman, l’eroina più amata dell’Universo DC! In un mondo flagellato dagli orrori della Seconda guerra mondiale, l’indomita principessa continua a battersi contro sabotatori e spie naziste…ma dovrà scontrarsi anche con insolite creature e criminali senza scrupoli! Al suo fianco, come sempre, la vulcanica Etta Candy e il coraggioso soldato Steve Trevor!

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 6: CHI È DONNA TROY?

Autori: Marv Wolfman, George Pérez, Mike W. Barr, Jim Aparo

Agosto • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: New Teen Titans (1980) #35/40, Batman and the Outsiders (1983) #5, Tales of the New Teen Titans (1984) #41

I Teen Titans fanno squadra con gli amici Thunder e Lightning contro la minaccia dall’H.I.V.E.! Quando i Fearsome Five evadono di prigione, tocca alle forze combinate dei Titans e degli Outsiders combattere il loro esercito! Kid Flash prende una decisione drastica dopo una dura battaglia contro le forze di Fratello Sangue. In un’avventura leggendaria, Dick Grayson scopre il sorprendente segreto della sua compagna di squadra Donna Troy!

FABLES VOL. 8: LUPI

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Shawn McManus

Luglio • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Fables (2002) #48/51

Un nuovo, imperdibile volume della serie di Bill Willingham che ha rivisitato i personaggi delle fiabe per il pubblico contemporaneo! Gli abitanti di Favolandia stanno cercando alleati per sconfiggere l’Avversario…ma prima è essenziale che Mowgli ritrovi Luca Wolf, l’unico in grado di compiere una missione vittoriosa nelle Terre Natie! Nel frattempo come stanno crescendo i cuccioli alla Fattoria? E per Bianca Neve sarà davvero possibile costruirsi una nuova vita?

LUCIFER VOL. 2: BIMBI E MOSTRI

Autori: Mike Carey, Peter Gross, Dean Ormston

Luglio • 17×26, B., 216 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Lucifer (2000) #5/13