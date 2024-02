Demon Slayer: la premiere della quarta stagione domina il box office

Demon Slayer si sta preparando per il suo prossimo debutto in tutti i cinema mondiali per la premiere della quarta stagione. Non molto tempo fa, i fan hanno avuto modo di scoprire che Demon Slayer si stava preparando per l’arco narrativo dell’allenamento da Hashira con un altro film. E recentemente questo ha debuttato in Giappone e ha subito registrato numeri importanti dominando il primo posto al botteghino. Quindi Demon Slayer non fa che riconfermarsi come una delle serie anime più amate dai fan.

Il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training ha debuttato nelle sale giapponesi lo scorso fine settimana. Il film, che copre la premiere di un’ora della quarta stagione, ha guadagnato quelli che in euro sono quasi 4 milioni nei primi tre giorni. Adesso tutti gli occhi sono puntati sullo speciale mentre Demon Slayer prepara un tour mondiale prima dell’arco dell’allenamento da Hashira.

Dopo il lancio a Tokyo, il Demon Slayer World Tour ha programmato diverse tappe. Tutti i fan italiani avranno modo di prendere parte a questo evento il 22 febbraio, e nella stessa data sarà disponibile in Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca e molte altre città.

In seguito agli eventi del Villaggio dello Spadaccino, Tanjiro Kamado si sottoporrà ad un rigoroso addestramento con il Pilastro della Pietra, Gyomei Himejima, nella sua ricerca per diventare un Hashira a tutti gli effetti. Nel frattempo il Re demone Muzan Kibutsuji e i tre restanti membri del Kizuki, Akaza, Doma e Kokushibo, iniziano la loro ricerca di Nezuko e della famiglia Ubuyashiki.

Scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge e serializzato dal 2016 al 2020, il manga segue le vicende di Tanjiro, il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre. Un giorno, di ritorno a casa, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko, trasformata in un demone ma con ancora qualche pensiero ed emozione umana. Così inizia il viaggio di Tanjiro, in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana.

Fonte – Comicbook