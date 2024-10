Jujutsu Kaisen: un personaggio mai visto ha debuttato nel capitolo finale?

Jujutsu Kaisen è una di quelle serie shonen che rimarrà indelebile nei cuori dei fan, nonostante il manga si sia concluso. Gege Akutami ha chiuso la storia di Yuji questo autunno. E anche dopo la fine del manga, Jujutsu Kaisen trova il modo di sorprendere i fan con nuovi personaggi.

Nonostante il manga si sia concluso, la serie continua a introdurre nuovi personaggi nella serie. Nell’ultimo volume di Jujutsu Kaisen, Akutami ha rivelato Usami e abbiamo imparato diverse cose sul misterioso stregone.

Usami debutta nella serie nel volume 28 di Jujutsu Kaisen, dopo che Kusakabe lo menziona nel capitolo 253. In questa occasione l’insegnante afferma che lui e Usami sono gli stregoni di 1° grado più forti, e questo ha suscitato forte curiosità tra i fan. Purtroppo, Usami non ha avuto la possibilità di apparire nel manga, quindi Akutami si è preso del tempo per presentarlo dopo la fine.

Usami ha lineamenti piuttosto scarni e una mascella pronunciata. I suoi occhi sono incavati e il naso sottile gli conferisce un’aria regale. In termini di potenza, è allo stesso livello di Kusakabe.

Purtroppo, non sappiamo che tipo di tecnica maledetta usi Usami. Il volume 28 di Jujutsu Kaisen non entra nel profilo del personaggio, ma otteniamo qualche spunto su di lui da altri. Gojo a un certo punto parla di Usami, e dice di non sopportare assolutamente quella persona. Kusakabe invece dice che Usami è qualcuno che ascolta solo gli ordini dall’alto mentre Mei Mei evita completamente la questione. Quindi, anche se non sappiamo molto sui suoi poteri nello specifico, Kusakabe ha una bella reputazione.

È comunque deludente vedere Jujutsu Kaisen introdurre un personaggio di spessore come Usami dopo il suo finale. Ma Akutami aveva una visione chiara per il manga e alla fine, il suo focus era sempre su Yuji.

Tuttavia, la presenza di Usami solleva interrogativi sulla società degli stregoni nel suo complesso considerando anche che abbiamo chiaramente tralasciato alcuni personaggi importanti. Dalla presunta reincarnazione di Sukuna alla rinascita di Geto, il finale ha lasciato molti fan a porsi delle domande e Usami non fa che incrementarle.

