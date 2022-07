L’Attacco dei Giganti è uno dei manga Shonen più popolari degli ultimi anni sia per la sua storia che per gli sviluppi dei personaggi principali. Chiaramente non c’è modo di poter trovare una serie come quella creata dal magaka Hajime Isayama, ma gli appassionati possono aver scoperto cosa amano leggere di più proprio grazie alle vicende di Eren Jaeger.

In questo articolo cercheremo di elencare i 5 manga simili a L’Attacco dei Giganti e non sarà affatto semplice. Cercheremo soprattutto di proporre alcuni manga che contengono alcuni aspetti simili a quelli del manga di Isayama. Ad esempio alcuni manga possono condividerne la violenza spietata, la sensazione di terrore e di impotenza.

L’imprevedibilità e i colpi di scena sono una costante incredibile ne L’Attacco dei Giganti. Infatti per fare un esempio nelle pagine iniziali del manga, tutto scorre in modo tranquillo, mentre i lettori fanno la conoscenza di Eren, Mikasa e Armin. Nel conoscere i tre personaggi, si vede il malessere di Eren che vuole uscire all’esterno delle mura per scoprire il mondo esterno. Improvvisamente il distretto di Shiganshina viene invasa dai Giganti, dopo che uno colossale e corazzato hanno creato due brecce nelle mura. Questa invasione distrugge case, trucida vite, compresa quella di Carla, la mamma di Eren mangiata da un Gigante.

L’obiettivo in questa discussione è individuare 5 manga con questo tipo di atmosfera straziante.

I 5 manga simili a L’Attacco dei Giganti

The Promise Neverland – 2019-2020 (Kaiu Shirai, Posuka Demizu) Gantz – 2000-2013 (Hiroya Oku) Tokyo Ghoul – 2011-2014 (Sui Ishida) Claymore – 2001-2014 (Norihiro Yagi) Berserk – 1989 – in corso (Kentaro Miura – Koji Mori)

5) BERSERK

Probabilmente il manga seinen per eccellenza, vede al centro delle vicende Guts, un guerriero maledetto che sopravvive in tutti i modi per trovare vendetta. La storia, inizialmente dell’orrore, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’umanità e l’onnipresenza del male.

Berserk trascina i lettori sullo stesso livello di brutalità e atmosfera che caratterizza L’Attacco dei Giganti. Entrambe le storie hanno una trama cruenta e oscura, scene di combattimento incredibili, momenti di amicizia, corruzione e tradimento. Entrambe le serie guardano alla natura umana e alla crescita dei loro personaggi come persone man mano che i capitoli vanno avanti.

4) CLAYMORE

Il mondo è afflitto dai demoni conosciuti come Yoma. Questi Yoma causano sofferenza mangiando le interiora umane senza riguardo e ritegno. E, per di più, possono integrarsi perfettamente nella società umana! Ad alimentare la speranza ci pensa una misteriosa organizzazione: i Claymore. I fatto di somiglianza sono tanti. Demoni e Giganti che si integrano tra gli uomini e l’esistenza di un corpo speciale per combatterli in entrambi i manga.

Entrambe le serie hanno un’atmosfera inquietante, con temi oscuri, cruenti, misteriosi e tragici. Entrambe le serie sono fantasy ben congegnate e avvincenti con scene ben disegnate, personaggi adorabili e riconoscibili e scene di combattimento incredibili. Questi due titoli hanno sicuramente la stessa atmosfera. Riguardano l’umanità in una realtà diversa in cui c’è un chiaro nemico che deve essere sconfitto.

3) TOKYO GHOUL

Ken Kaneki, uno studente timido e amante dei libri, si ritrova nel mondo dei ghoul a causa di un intervento chirurgico dopo essere sopravvissuto a malapena a un incontro con Rize. Diventerà un mezzo ghoul e inizierà la sua nuova vita segreta bramando carne umana ed eludendo la Commissione di Counter Ghoul, un’organizzazione creata per combattere i ghoul. Tokyo Ghoul è simile a l’Attacco dei Giganti, dal punto di vista della trama. Infatti entrambe coinvolgono i protagonisti che si trasformano in mostri. Kaneki si ritrova con i poteri di ghoul dopo essere uscito a cena con la ragazza per la quale provava qualcosa, ignaro della sua vera natura. Eren invece mostra man mano la sua vera natura malvagia e spietata.

Entrambe le serie possono diventare oscure e cruente ed entrambe hanno anche una visione interessante della moralità. Inoltre entrambe hanno un’enfasi particolarmente intensa sullo sviluppo del personaggio.

2) GANTZ

Prima di ogni cosa si tratta di manga di estremo successo accolto benissimo dalla critica. Infatti è classificato come uno dei best seller più recenti nel genere seinen. È apprezzato dalla critica soprattutto per la sua violenza e per i numerosi e improvvisi colpi di scena della trama. Al centro di questa ci sono i protagonisti, tutti defunti. Ma invece che in una tomba, si ritrovano dentro una stanza chiusa, in compagnia di una grande sfera che pare faccia da tramite tra i due mondi. I personaggi raggruppati in quel luogo non hanno nulla in comune fra loro e vengono inspiegabilmente riportati nel mondo reale per catturare una creatura misteriosa.

Gantz è simile a l’Attacco dei Giganti, in quanto in entrambe si combattono brutalmente mostri, con scene disturbanti e sanguinose, per sopravvivere e proteggere l’umanità. La speranza sembra persa per gli umani e gli eventi peggiorano solo con il procedere della storia.

1) THE PROMISE NEVERLAND

La vicenda gira intorno a Emma, Norman e Ray, tre orfani di undici anni che vivono presso un orfanotrofio di campagna gestito da una figura materna, Isabella. La loro sembra una vita tranquilla. Fanno test attitudinali giornalieri, i cui risultati vengono utilizzati per stilare una classifica dei bambini intellettualmente più dotati. Dall’orfanotrofio è impossibile vedere il mondo esterno dato che è circondato da alte mura a cui è vietato avvicinarsi.

The Promise Neverland condivide alcune cose con L’Attacco dei Giganti. La prima caratteristica tra tutte è il senso di prigionia e di libertà negata in entrambi i manga. Eren e gli altri sono costretti a vivere da sempre all’interno delle mura per evitare che i giganti possano mangiarli. In The Promise Neverland i bambini sono costretti a vivere solo all’interno di Grace Field e per coloro che cercano di scappare, al di fuori ci sono solo demoni pronti a mangiarli. L’Attacco dei Giganti è sicuramente violento, crudo e spietato, come i manga che abbiamo riportato, ma la caratteristica di prigionia è incredibilmente simile tra il manga di Isayama e quello di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.