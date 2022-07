Tekken: Bloodline: svelata la data di uscita

Tekken si sta preparando per fare il suo debutto con la nuova serie anime su Netflix entro la fine dell’estate. Tekken: Bloodline ha ufficialmente annunciato la sua data di uscita attraverso un nuovo trailer. Il trailer, che è sopra riportato, è condiviso dalla pagina YouTube ufficiale di Netflix Italia.

Tekken ha avuto una piccola possibilità con gli anime in passato, ma molto presto potrà sfruttare un’opportunità con la sua giusta prospettiva con il mondo degli anime. In questo momento si prepara per una nuova interpretazione del classico franchise di videogiochi di combattimento con Netflix alla fine di agosto. Ma finora i fan non avevano idea di cosa aspettarsi da questa nuova serie.

Dopo aver annunciato il progetto all’inizio di questa primavera per la prima volta, sono stati pochissimi i dettagli o addirittura anteprime sul nuovo adattamento anime di Tekken.

Le cose cominciano a cambiare poiché Tekken: Bloodline ora è programmato per debuttare su Netflix il 18 agosto. Sicuramente questa notizia allieterà tutti i numerosi appassionati, ma ci sono ancora domande su quello che possono aspettarsi da questa nuova serie.

Il nuovissimo e primo trailer completo di Tekken: Bloodline anticipa il restyling visivo dei personaggi del franchise.

Ripetiamo dunque che debutterà globalmente, dunque anche in Italia, il 18 agosto. Di seguito riportiamo anche la sinossi della serie Netflix:

“‘Il potere è tutto.’ Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le Arti Marziali Tradizionali in Stile Kazama, da sua madre in tenera età. Nonostante ciò, era impotente quando improvvisamente apparve un mostruoso male, che distruggeva tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere riuscito a fermarlo, Jin giurò vendetta e cercò il potere assoluto per esigerlo. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il torneo King of Iron Fist”.