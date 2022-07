John Romita Jr ospite a Lucca Comics & Games 2022

L’edizione 2022 di Lucca Comics & Games vedrà il ritorno di Panini Comics ad una fiera del fumetto dal vivo, e per l’occasione sarà presente anche un ospite d’eccezione: John Romita Jr.

Con un video pubblicato sui canali social infatti il direttore editoriale Marco Marcello Lupoi ha confermato la presenza della casa editrice modenese alla kermesse lucchese, che si terrà come di consueto a cavallo del ponte di Ognissanti nel capoluogo toscano, da 28 ottobre al 1° novembre.

Per l’occasione saranno presenti numeroso ospiti, in particolare tra gli autori di punta delle differenti divisioni editoriali.

Nell’attesa degli annunci ufficiali che arriveranno a settembre, un primo nome è già stato ufficializzato: John Romita Jr sarà infatti presente a Lucca Comics & Games 2022, e nell’occasione sarà al centro dei festeggiamenti per il 60° anniversario di Spider-Man.

Il leggendario disegnatore americano è infatti recentemente tornato a disegnare la serie regolare Amazing Spider-Man, rilanciata proprio in occasione dell’anniversario.

Figlio del leggendario John Romita che disegnò il periodo più celebre del personaggio, subito dopo l’abbandono di Steve Ditko, John Romita Jr è da più di 40 anni uno dei disegnatori più importanti ad aver lavorato, a più riprese, sulle serie di Spider-Man. Il suo esordio, dopo aver aiutato (all’età di 13 anni) il padre ad ideare il personaggio di Prowler, risale al 1977 con una storia d’appendice in Amazing Spider-Man Annual #11.

Oltre a Spidey, in Marvel ha legato il suo nome a cicli storici di Uncanny X-Men, Daredevil, Iron Man e Thor, oltre ad aver firmato numerosi progetti speciali come la serie Eternals scritta da Neil Gaiman, il crossover War World Hulk o il recentissimo numero d’anniversario per i 60 anni di Fantastic Four. In carriera, fuori dalla Marvel, ha anche firmato le serie creator-owned The Gray Area e, in coppia con Mark Millar, Kick-Ass, mentre in casa DC ha lavorato su Superman, Batman e Suicide Squad.