L’Attacco dei Giganti è uno dei manga shonen più popolare degli ultimi anni, il cui successo è stato determinato principalmente dall’adattamento animato. Parliamo di un manga che ha vinto il premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi.

La serie si focalizza sul protagonista Eren Jaeger che vuole sterminare tutti i giganti presenti per vendicare la morte di sua madre.

Tutta la durata delle vicende sono accompagnate da un senso di disagio e angoscia che permea l’opera. Gli esseri umani sono costretti a rimanere confinati all’interno delle mura, che li proteggono dalla minaccia, o ad affrontare battaglie disperate contro nemici fatali.

Inoltre, nonostante la struttura del racconto sia ritenuta semplice, Hajime Isayama, il mangaka, è abile nel creare suspense e intrigo con una fitta sequenza di misteri e l’alternanza tra storia principale. L’Attacco dei Giganti ha subito anche molte critiche legate alla sua crudezza. D’altronde si tratta di situazioni tormentate e dominate dalla violenza e dal sangue e da un senso di impotenza costante.

Proprio alla luce di questo è interessante scoprire e analizzare in questa discussione i 5 momenti più raccapriccianti dell’anime della serie di Isayama. Parliamo di momenti crudi, violenti, difficili da sopportare e guardare sia nel manga sia nella serie animata.

L’Attacco dei Giganti – I 5 momenti più raccapriccianti dell’anime

5) ANNIE ELIMINA TUTTI I SOLDATI DI LEVI

Si tratta di uno degli scontri più violenti della prima stagione. Nell’episodio 21 Annie, la cui vera identità non si conosceva ancora, si trasforma nella sua forma da Gigante e e insegue il resto della squadra di Levi che protegge Eren, il quale vorrebbe trasformarsi a sua volta.

Tuttavia i suoi compagni gli chiedono nuovamente di avere fiducia nelle loro abilità e di continuare ad avanzare. Petra, Erd e Auruo combattono contro il nemico riuscendo ad accecarlo. Quando la situazione sembrava in pugno, l’avversario concentra le sue forze per rigenerare velocemente l’occhio destro e li uccide tutti senza esitare.

L’Attacco dei Giganti – I 5 momenti più raccapriccianti dell’anime

4) REINER SVELA LA SUA VERA IDENTITÀ A EREN

Nel sesto episodio della seconda stagione della serie animata non si verificano spargimenti di sangue trucolenti, ma molto semplicemente Reiner svela a Eren la vera identità sua e di Berthold.

Lo fa prendendolo da parte e confessando chi è in realtà il gigante colossale e corazzato, mentre i militari si mettono in marcia alla volta di Trost. Spiega anche quale sia la loro missione, ossia distruggere l’umanità e questo si può evitare solo se Eren accettasse di seguirli.

Il modo in cui tutto questo emerge è raccapricciante in quanto Reiner sembra divertito nell’uscire allo scoperto in questo modo senza mostrare nessun rimorso per tutta la violenza che la loro incursione ha generato.

L’Attacco dei Giganti – I 5 momenti più raccapriccianti dell’anime

3) SASHA SALVA KAYA

Tale momento si verifica nel secondo episodio della seconda stagione della serie animata.

Si scopre che i Giganti riescono a penetrare nel Wall Rose e Sasha si affretta per avvertire il suo villaggio e il padre dell’incombente minaccia. Giunta sul posto, tuttavia, trova solo una donna che viene divorata lentamente da un gigante e la figlia, di nome Kaya, accanto in stato di shock.

La scena è raccapricciante. La bambina inginocchiata, non può fare altro che vedere sua madre andare incontro a una fine straziante. Il Gigante che sta uccidendo lentamente la madre di Kaya, è un Gigante di 3 metri e questo vuol dire che è molto piccolo.

Non c’è mai stata possibilità di fuga per la vittima in quanto impossibilitata a camminare. Dunque Sasha però non può fare altro che portare in salvo la bambina.

2) LA MORTE DI CARLA

Accade tutto piuttosto velocemente nel primo episodio della prima stagione. Dopo i primi momenti in cui si vede un villaggio relativamente tranquillo seppur circondato da alte mura che proteggono gli abitanti dal mondo esterno.

Due Giganti mai visti compaiono all’improvviso, facendo due volte breccia nelle mura permettendo ai Giganti di entrare. La situazione diventa difficile e ingestibile e il panico si diffonde. Il numero delle vittime è altissimo e non c’è nessuna speranza di sopravvivenza.

Con la distruzione delle mura piovono macerie mortali e una di queste si scaglia sulla casa di Eren. Il protagonista corre verso casa sua e scopre che sua madre, Carla, rimane schiacciata. Tutti i tentativi di soccorso non funzionano e a spegnere ogni speranza ci pensa un gigante che raccoglie Carla e la uccide mangiandola.

1) LA MORTE DI MARCO

Sicuramente il momento più raccapricciante in assoluto. Molte sono le emozioni che si provano in questa scena, infatti è sicuramente tra i più duri da digerire. L’episodio è il 52 della terza stagione e Reiner racconta come Marco è morto, o meglio, è stato ucciso. Tutto risale alla cosiddetta prima vittoria dell’umanità contro i giganti, quando Eren riesce a bloccare l’apertura nelle mura con un macigno enorme.

In quell’istante Reiner parla con Bertold della loro vera missione e una volta che si rendono conto che Marco ha sentito tutto, sono costretti e eliminarlo. Gli tolgono il dispositivo tridimensionale lasciandolo senza equipaggiamento sul tetto mentre si avvicina un gigante. Inevitabilmente perde la vita. Il senso di impotenza e violenza è di livelli inarrivabili.