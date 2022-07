Yu degli Spettri: svelato l’attore che interpreterà Kazuma Kuwabara

Yu degli Spettri è uno dei manga più popolari e importanti scritti dal maestro Yoshihiro Togashi. Attraverso questo manga è riuscito a riscuotere tantissimo successo, che si è ripetuto poi anche con Hunter x Hunter.

Per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di guardare la serie live-action prodotta da Netflix di Yu degli Spettri. Oggi riportiamo infatti che recentemente Netflix ha annunciato che Shūhei Uesugi interpreterà Kazuma Kuwabara nella prossima serie live-action basata sul manga di Yoshihiro Togashi. Di seguito ne riportiamo il poster che ne da conferma:

Ricordiamo anche di seguito i nomi degli altri attori e i personaggi che interpreteranno:

Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi ,

, Jun Shison interpreterà invece Kurama ,

, Kanata Hongo sarà nei panni di Hiei

Il direttore dell’acquisizione dei contenuti Netflix, Kazutaka Sakamoto, noto per aver lavorato al live-action Alice in Borderland e Ride or Die, è il produttore esecutivo.

Sho Tsukikawa, che ha lavorato nel live-action Let Me Eat Your Pancreas, dirige la serie, mentre Tatsurō Mishima scrive la sceneggiatura. Ryō Sakaguchi è il supervisore degli effetti visivi.

Il manga segue il delinquente di 14 anni Yusuke Urameshi, che muore dopo aver salvato un bambino in un incidente d’auto. Il mondo degli spiriti è sorpreso dalla sua morte e gli offre la possibilità di tornare in vita come un “detective degli spiriti” incaricato di sconfiggere i demoni. Durante il corso delle varie indagini, incontrerà quelli che diventeranno suoi compagni inseparabili: Kuwabara Kazuma, un liceale come Yusuke; Hiei e Kurama, degli spettri dalle sembianze umane.

TOHO Studios e Netflix hanno firmato un contratto pluriennale per affittare due delle strutture teatrali di TOHO a Tokyo a partire da aprile 2021. Netflix affitterà due dei 10 teatri di TOHO Studios, Stage 7 e Stage 10, oltre a due centri di recitazione e un centro di produzione, per la sua programmazione originale.