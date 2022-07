Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-07-18T14:54:17+02:00 Autori: Ryo Minenami Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 23/06/2022

Boy’s Abyss (Recensione) introduce il lettore in una storia davvero particolare, che pone al centro di tutto le vicende la vita travagliata di Reiji, che successivamente ad un incontro con Nagi Aoe la sua vita cambia per sempre.

Uno studente delle scuole superiori si ritrova una situazione familiare davvero spiacevole e proprio per questo il ragazzo spegne da subito i suoi sogni per lavorare, una volta conclusa la scuola, e dare una mano alla madre, una donna single che si prende cura della madre anziana. Come se non bastasse il fratello maggiore vive da hikikomori.

Chako, la sua migliore amica da sempre durante la strada del ritorno gli parla del romanzo La Bara della Primavera, che si ispira ad un evento realmente accaduto riguardante un suicidio di coppia.

Reiji senza speranze per il futuro la notte stessa pensa di suicidarsi ed è lì che tutto cambia: l’Idol Nagi Aoe si presta al suo cospetto, trascinando il ragazzo in un conturbante vortice di disagio psicologico che sfocia nel sensuale.

La situazione, nonostante possa considerarsi piacevole, sfocia fin da subito nel disturbante, visto e considerato che il lettore inizia a presagire un disagio psicologico non indifferente, per via degli eventi confusi e conturbanti che avvolgono il protagonista.

Boy’s Abyss (Recensione) – Un viaggio oscuro e disturbante nella psiche umana – Recensione Express

Ryo Minenami scrive una storia avvolgente e poco rassicurante, che trasforma le piccole speranze di ognuno di noi in futili chiacchiere, dato che spesso, tutto è spazzato via da agenti esterni che non dipendono dalla nostra “gestione”.

I monologhi interni del protagonista che esplora il suo Abisso sono davvero avvincenti e senza ombra di dubbio ricalcano i discorsi che qualsiasi lettore potrebbe avere con se stesso, visto e considerato la natura umana volta all’autoanalisi ed all’introspezione.

Avendo delle “vene” anche Thriller abbiamo cercato di raccontare il meno possibile sulla trama, specie se consideriamo i numerosi colpi di scena all’interno del volume, che nonostante è il primo riesce comunque a sorprendere.

Con dei tratti inquietanti, puliti ed anche “innocenti” l’autore riesce ad immergere il lettore in un mondo distaccato dal resto, che sembra vivere in una “bolla” isolata dove la popolazione per inerzia, senza la voglia di scoprire cosa ci possa essere intorno, va avanti con la sua vita.

Tutti sembrano estraniarsi e Reiji, per via della sua terribile situazione cade subito vittima di Nagi, una giovane ragazze che nasconde dei temibili e oltraggiosi segreti, che passo dopo passo saranno sicuramente svelati e interpretati nel corso dei volumi.

Una storia sicuramente sorprendente e interessante che riesce a mettere la prova la psiche del lettore, che si ritrova temi davvero pressanti e pesanti davanti agli occhi, come l’apatia, la depressione e la mania del suicidio. Un seinen coi fiocchi che esplora il complesso e sfaccettato Abisso umano.