Yu-Gi-Oh! – Shonen Jump, Eiichiro Oda e tanti altri ricordano l’autore

Il mangaka dietro Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi, è purtroppo scomparso all’inizio di questo mese lasciando un vuoto incolmabile ovunque. Shonen Jump elogia nuovamente l’autore, con un messaggio speciale.

I primi giorni di luglio sono stati devastanti per gli appassionati del manga di Takahashi, che è morto all’età di 60 anni in seguito a un terribile incidente dovuto ad una delle sue passioni più grandi: lo snorkeling.

Era prevedibile che per Weekly Shonen Jump sarebbe stata una grande perdita, visto il talento unico e indiscusso del mangaka, che aveva ancora tanto da offrire al suo pubblico.

Yu-Gi-Oh! – Shonen Jump condivide un commovente ricordo dell’autore

Non solo Shueisha ha deciso di omaggiare con un messaggio speciali da parte dei suoi reparti editoriali per Kazuki Takahashi, ma anche molti dei creatori hanno offerto le loro condoglianze, condividendo messaggi davvero emotivi.

Tra questi sono presenti i messaggi commemorativi di Eiichiro Oda di One Piece, Kohei Horikoshi di My Hero Academia, Mashle: Magic and Muscles di Hajime Komoto e altri ancora.

Il messaggio ufficiale condiviso dai vari dipartimenti editoriali di Shueisha di Weekly Shonen Jump, V-Jump, Saikyo Jump e dell’app Shonen Jump+ è il seguente:

“Siamo davvero dispiaciuti della scomparsa di Kazuki Takahashi, un artista a tutto tondo che per anni ha offerto il suo talento pubblicando sulla nostra rivista. L’intera redazione di Shueisha è stata profondamente colpita da questo tragico evento improvviso.

Il suo capolavoro più rappresentativo come ben sapete è Yu-Gi-Oh!, che ha affascinato i bambini non solo in Giappone ma in tutto il mondo insegnando loro il valore della speranza, del sogno e delle ambizioni. Vorremmo esprimergli la nostra più sincera gratitudine per i suoi incredibili successi e pregare affinché la sua anima riposi in pace.”

“Yu-Gi-Oh! è la rivoluzione dei manga!!! I fan continueranno sempre a vivere e divertirsi nel mondo creato da Takahashi Sensei. Che tu possa riposare in pace!” ha dichiarato il creatore di One Piece Eiichiro Oda.

Il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi invece si è espresso così: “Sono sotto shock. Riposa in pace, Takahashi Sensei”. Parle fredde ma molto sentite.

Mashle: Magic and Muscles, creatore di Hajime Komoto, ha condiviso:

“Ho sempre giocato a Yu-Gi-Oh! quando ero bambino, senza mai fermarmi. Spero davvero che il suo viaggio sia sereno. Sono rimasto senza parole per questa tragica notizia. Kazuki Takahashi Sensei, riposa in pace”.