Spider-Man: Freshman Year (e Sophomore Year), canonica o no?

Nel corso del San Diego Comic-Con sono stati diffusi molti particolari riguardo ai progetti Marvel Studios Animation, al di là del primo trailer della serie di corti I Am Groot e della prima clip di Moon Girl and Devil Dinosaur, tra cui molti dettagli su Spider-Man: Freshman Year.

In America gli anni scolastici sono denominati Freshman (matricola, indica il primo anno), Sophomore (secondo anno), Junior (terzo anno) e Senior (quarto e ultimo anno).

New looks at Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR’. pic.twitter.com/eKUk8A9BWu — One Take News (@OneTakeNews) July 23, 2022

Anticipata già nel corso dell’ultimo Disney+ Day, Spider-Man: Freshman Year uscirà nel 2024 e dovrebbe raccontare le origini di Spider-Man, e, novità dal panel Marvel Studios Animation di San Diego, sarà seguita da una seconda serie, Spider-Man: Sophomore Year, che seguirà le peripezie di Peter Parker nell’anno successivo (abbiamo conosciuto il personaggio nel Marvel Cinematic Universe nel corso del terzo anno di scuola, Junior Year).

DAREDEVIL AND DOCTOR STRANGE ARE IN SPIDER-MAN FRESHMAN YEAR pic.twitter.com/xwW7Velp3g — Spider-Man News and countdown (@SpiderMan3news) July 22, 2022

Eppure, da molte notizie ed immagini mostrate in anteprima, la serie sembra discostarsi molto dal canone del MCU: oltre alle apparizioni di Daredevil (con la voce di Charlie Cox) e Dr Strange, colpisce la presenza di Norman Osborn, in sequenze che lo vedono ricalcare quelle di Tony Stark in Captain America: Civil War. Dato che in Spider-Man: No Way Home Peter non conosceva nessun Norman Osborn e la Oscorp non esisteva, appare impossibile che la serie sia canonica. Può darsi che si tratti di una divergenze, un enorme What If…? che racconta cosa sarebbe successo se il mentore di Peter fosse stato Norman al posto di Tony Stark.

I don’t think ‘Spider-Man: Freshman Year’ is canon to the MCU. Peter is seen working for Norman Osborn and this scene is a parallel to Peter meeting Tony Stark in Civil War. pic.twitter.com/xEdM6576xj — Matt Ramos (@therealsupes) July 22, 2022

Oppure, ma è un’ipotesi molto improbile, potrebbe raccontare a sorpresa l’anno di matricola di Peter al college, e non al liceo (i termini utilizzati in inglese sono gli stessi), quindi gli eventi successivi a Spider-Man: No Way Home, e il Norman Osborn che appare sarebbe quello del MCU, alla sua prima apparizione. Ma dato che sembra comparire anche Zia May non dovrebbe essere possibile.

Harry Osborn and Amadeus Cho amongst other friends, will appear ‘SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR’. pic.twitter.com/FiAz1fxNGE — One Take News (@OneTakeNews) July 23, 2022

Tra gli amici di Peter compariranno Harry Osborn ma anche personaggi provenienti da altri angoli del Marvel Universe come Amadeus Cho, Jeanne Foucault (Finesse), Pearl Pangan (l’eroina filippina Wave) e Nico Minoru dei Runaways. Tra i nemici volti classici come il Dottor Octopus ma anche personaggi più originali come Tarantula (la versione femminile, comparsa come eroina in Heroes For Hire e Six Guns).