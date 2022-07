Prima clip di Moon Girl and Devil Dinosaur e l’annuncio del cast: ci sono Wesley Snipes e Maya Hawke

Una schiera di ospiti e star ricorrenti di grande talento presterà la propria voce nel cast di Moon Girl and Devil Dinosaur, l’attesissima serie Marvel in arrivo su Disney Channel incentrata sulla tredicenne super-genio Lunella Lafayette e sul suo T-Rex di 10 tonnellate, Devil Dinosaur.

Il cast stellare, che debutterà nel 2023 su Disney Channel e Disney+, comprende Alison Brie (GLOW), Andy Cohen (Watch What Happens Live with Andy Cohen), Daveed Diggs (Hamilton a Broadway), Maya Hawke (Stranger Things), Jennifer Hudson (Respect), Cliff “Method Man” Smith (Power Book II: Ghost), Cobie Smulders (How I Met Your Mother) e Wesley Snipes (Demolition Man). Tra le star ricorrenti figurano Omid Abtahi (The Mandalorian), Utkarsh Ambudkar (Ghosts), Michael Cimino (Love, Victor), Indya Moore (Pose) e Craig Robinson (The Office).

La notizia, una clip in anteprima (che potete vedere qui sopra!) e un artwork esclusivosono stati rivelati oggi durante il panel Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur al San Diego Comic-Con, con il cast e il team creativo della serie.

Il cast aggiuntivo della serie comprende Gideon Adlon (Pacific Rim: The Black), Pamela Adlon (Better Things), Anna Akana (Youth & Consequences), Ian Alexander (The OA), May Calamawy (Moon Knight dei Marvel Studios), Wilson Cruz (Star Trek: Discovery), Asia Kate Dillon (Billions), Luis Guzmán (How to Make It in America), l’astronauta Dott. Mae Jemison, Josh Keaton (Marvel’s Spider-Man), June Diane Raphael (Grace and Frankie), Paul Scheer (The League) e Tajinae Turner (Meet the Voxels).

Il cast regolare di Moon Girl and Devil Dinosaur vede protagonisti Diamond White nel ruolo di Lunella (alias Moon Girl); Alfre Woodard nel ruolo della nonna di Lunella, Mimi; Libe Barer nel ruolo della migliore amica e manager di Lunella, Casey; Sasheer Zamata nel ruolo della mamma di Lunella, Adria; Jermaine Fowler nel ruolo del padre di Lunella, James Jr. Gary Anthony Williams nel ruolo del nonno di Lunella, Pops, e il produttore esecutivo della serie Laurence Fishburne nel ruolo ricorrente di Beyonder, un curioso e dispettoso imbroglione.

Prodotta dalla Disney Television Animation, la serie è prodotta esecutivamente dalla Cinema Gypsy Productions di Fishburne e Helen Sugland (Black-ish e Mixed-ish della ABC, Grown-ish di Freeform) e da Steve Loter (Kim Possible della Disney). Rodney Clouden (Futurama) è il produttore supervisore, Kate Kondell (The Pirate Fairy) e Jeffrey M. Howard (Planes) sono co-produttori e story editor, mentre Pilar Flynn (Elena of Avalor) è produttrice.