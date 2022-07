I Am Groot: ecco il trailer ufficiale

I Marvel Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale di I Am Groot, la serie di cortometraggi animati in arrivo su Disney+ ad agosto.

Composta da cinque cortometraggi, I Am Groot debutterà su Disney+ mercoledì 10 agosto, e il trailer, rilasciato durante il San Diego Comic-Con 2022, offre un assaggio delle varie peripezie che Baby Groot affronterà nella serie. Tra queste, diventare una figura divina per una razza di piccoli e adorabili alieni, mettere a frutto la sua (apparente) conoscenza degli esplosivi e altro ancora.

I Am Groot è stata inizialmente annunciata per Disney+ durante l’Investor Day di The Walt Disney Company nel dicembre 2020. Dato che questi cortometraggi si concentrano specificamente su Baby Groot, I Am Groot dovrebbe apparentemente svolgersi tra gli eventi di Guardiani della Galassia del 2014 e Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017, o giù di lì.

Creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, la versione originale di Groot è apparsa per la prima volta in Tales to Astonish #13 del 1960. Una versione diversa di Groot sarebbe poi comparsa nel corso del crossover Annihilation: Conquest, per poi unirsi all’iterazione del 2008 dei Guardiani della Galassia.

Groot ha fatto il suo debutto cinematografico nel film di James Gunn Guardiani della Galassia del 2014, con Vin Diesel che ha prestato la voce al personaggio. Sebbene Groot si sia sacrificato verso la fine del film, è rinato presto come Baby Groot, che è poi apparso in Guardiani della Galassia Vol. 2. Una delle scene di mid-credit del sequel ha rivelato che a un certo punto, dopo gli eventi principali del film, Groot è cresciuto fino a diventare un adolescente.

Groot adolescente è poi apparso in Avengers: Infinity War del 2018, Avengers: Endgame e, più recentemente, in Thor: Love and Thunder di quest’anno. Il pubblico rivedrà Groot in Guardiani della Galassia Vol. 3 di Gunn, la cui uscita nelle sale è prevista per il 5 maggio 2023. Nel frattempo, lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia dovrebbe essere trasmesso in anteprima su Disney+ a dicembre.