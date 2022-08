One Piece 1057: la Saga di Wano si conclude con una controversia

One Piece 1057: la Saga di Wano si conclude con una scena particolare

One Piece con la Saga di Wano ha abbracciato la crescita di numerosi lettori, e proprio nel capitolo pubblicato domenica scorsa quest’ultima si è conclusa.

In vista della saga finale Eiichiro Oda ha finalmente pubblicato il capitolo 1057 dopo una lunga attesa, dovuta alle varie pause intraprese per la preparazione di alcune idee, oltre che riposare.

Con la conclusione di questo capitolo, abbiamo anche visto le ultime “battute” della serie, oltre che la rivelazione di alcuni segreti. Ma nella lettura delle ultime pagine del capitolo la dichiarazione di un personaggio ha acceso un dibattito tra gli appassionati online.

Il narratore della storia conferma che Orochi è sopravvissuto all’attacco al covo di Kaido, rilasciando una conseguente scena abbastanza forte. Con il corpo infuocato Orochi va ad affrontare gli abitanti di Wano, ma Hiyori interviene dicendo: “Kurozumi è nato per bruciare!!!”.

Le parole pronunciate dalla bocca di Hiyori sono abbastanza semplici e alla base possiamo dire che stia parlando solamente di Orochi. Tuttavia, l’uso del nome della famiglia Kurozumi non piace alla maggior parte dei lettori e per questo stanno infiammando il web.

La polemica è abbastanza inutile dato che le gesta malvagie di Orochi non rispecchiano tutta la sua famiglia. Ciò nonostante l’uomo è vittima del suo passato, una “vittima” di quello che successe al suo clan anni fa.

Infatti quando fu resa pubblica la notizia riguardante le gesta del clan Kurozumi, tutti i suoi membri furono cacciati e uccisi dalla gente del posto. Queste gesta da parte del popolo non furono punite e neanche chi era a capo della rivolta subì alcuna punizione. Ovviamente da lì Orochi ha iniziato a serbare rancore.

Questo non giustifica le azioni di Orochi, ma al pubblico ha dato fastidio il modo in cui è stato usato il nome del clan Kurozumi. Anche il clan ha subito un torno a sua volta e ovviamente alcune cose non erano meritate.

Gli abitanti di Wano che hanno letteralmente massacrato e cacciato via i Kurozumi a prescindere da chi fosse la persona, anche se qualcuno era ignaro e totalmente innocent. Proprio per questo il pubblico ha sollevato la polemica.

Cosa ne pensate al riguardo?