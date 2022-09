One-Punch Man: ecco come il manga prepara il nuovo arco narrativo in un nuovo post condiviso

One-Punch Man ha ufficialmente concluso il suo arco narrativo con al centro Garou, e si sta già preparando per il prossimo grande arco narrativo con alcune modifiche per la formazione dell’Associazione Eroi!

SPOILER

La saga dei Mostri Umani è stato ad oggi l’arco narrativo più lungo dell’intero manga di One e Murata, quindi di certo per impostare il nuovo ritmo narrativo del prossimo arco non è semplice, visti anche gli eventi accennati e mostrati negli scorsi capitoli.

Successivamente all’incredibile scontro con Saitama Garou ha compreso il suo livello e tramite un viaggio temporale tutto è stato resettato. Attualmente sembra che il suo futuro sia appunto nell’Associazione Eroi, dove potrebbe seguire le incredibili orme del suo Maestro Silver Fang!

#OnePunchMan #OPMSpoilers

–

–

–

–

The series is moving beyond the Garou saga with Silverfang’s retirement! Garou’s taking his spot instead! Some big changes for the heroes heading into the new arc! pic.twitter.com/U3JHChTpt3 — Nick Valdez (@Valdezology) August 31, 2022

One-Punch Man: il manga prepara il nuovo arco narrativo tramite ardui cambiamenti

L’ultimo capitolo di One-Punch Man, ovvero il 170, sta già preparando il tutto per il prossimo arco narrativo (FONTE CB) non solo ritirando Bang dall’azione come Silverfang, ma impostando Garou come la prossima generazione di eroi, che appunto sarà addestrato sia fisicamente che psicologicamente da vecchi e potenti maestri.

Dopo l’assurdo viaggio nel tempo che ha messo fine allo scontro tra Saitama e Garou Il ragazzo si ritrova nuovamente sulle sue vecchie orme con Bang, il suo mentore fin da sempre. L’ultimo capitolo accenna quindi anche qualche piccolo indizio sul nuovo arco narrativo e sul prossimo futuro di Garou.

Il tutto si è assestato dopo i disastri precedenti e nonostante la fiducia di Bang l’Associazione degli Eroi ha ancora qualche dubbio sulle intenzioni di Garou, anche se quest’ultimo sembra aver accettato di camminare sul percorso tracciato in precedenza sia da lui che dal suo Maestro.

Intanto che tutto procede apprendiamo la spiacevole notizie riguardo Bang e il suo ritiro ufficiale dall’Associazione degli Eroi.

Il suo ruolo, come accennato sarà ripreso da Garou come Silverfang di seconda generazione, anche se l’associazione non vuole ancora diffondere o ufficializzare la notizia verso gli altri eroi di alto rango.

Nonostante questo ricordiamo che è ancora presente una nuova minaccia sconosciuta prevista dalla veggente morta verso l’inizio della storia, quindi a prescindere serve tutta la forza e la tecnica possibile per debellare minacce e salvare il Pianeta.

FONTE