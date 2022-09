No Sleep Till Shengal: data e dettagli del nuovo fumetto di Zerocalcare

Attraverso i propri canali social Bao Publishing ha annunciato la data e maggiori dettagli sul prossimo fumetto di Zerocalcare, intitolato No Sleep Till Shengal.

Di seguito i dettagli e la sinossi riportate da BAO Publishing:

Nell’estate del 2021, (Z)ZeroCalcare è andato in Iraq, a incontrare gli ezidi, una popolazione sotto protezione delle forze militari curde da quando, nel 2014, è stata vittima di un insensato genocidio. Il viaggio è stato pericoloso e complesso, e ora è diventato un libro a fumetti di 208 pagine, No Sleep Till Shengal.

Vi mostriamo anche la copertina con gli splendidi colori di Alberto Madrigal, che ha sempre curato le cover dei lavori di Zero. Non ci saranno Variant in questo caso del volume, che avrà lo stesso formato e finitura di Kobane Calling Oggi la ri-edizione aggiornata uscita nel 2020 di Kobane Calling, di cui quest’opera è un “seguito ideale”.

Michele Rech – vero nome di Zerocalcare – aveva dichiarato a riguardo:

“E’ molto difficile capire quale è il seguito parlando di storie vere perché sono storie che non finiscono. Quando uno termina di scrivere un libro non è che le cose non continuano ad accadere. Ora la Turchia è la minaccia più grave per quella area. Dare continuità a questa cosa per me è importante, se no sembra che hai usato quella roba soltanto per vendere un libro e poi passi ad altro. Se uno ha a cuore una causa dovrebbe rimanere appresso a quella”.

Il libro uscirà in tutta Italia (anche in edizione digitale), il 4 ottobre 2022. Di seguito la copertina:

Ricordiamo che Zerocalcare ha in progetto anche una nuova serie animata per Netflix (al momento senza titolo) dopo il successo di Strappare lungo i bordi. L’anno scorso è uscita una nuova raccolta delle sue strisce contenente anche una storia inedita, Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia.