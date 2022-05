Netflix: una nuova serie animata di Zerocalcare per la piattaforma

In occasione della presentazione della sede romana di Netflix, tra i tanti annunci della line up dei prossimi arrivi in quanto a contenuti italiani originali sicuramente una delle notizie più gustose è la nuova serie animata di Zerocalcare per il servizio streaming. “Non il sequel di Strappare lungo i bordi” – suo successo per la piattaforma, ci ha tenuto subito a precisarlo il fumettista di Rebibbia – “ma un contenuto nuovo che avrà “lo stesso numero di episodi ma dalla durata più lunga“. Il team di produzione sarà sempre quello di Movimenti Production e di BAO Publishing.

Per ora nessun altro dettaglio è emerso sul progetto, ma non vediamo l’ora di vedere che cosa ha in serbo per la piattaforma e per gli spettatori Michele Rech.

Strappare lungo i bordi

Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, è stata prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi, composta da 6 episodi da circa 15 minuti ciascuno, è stata la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore.

In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.