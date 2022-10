Planet Manga tra le uscite d’ieri ha annunciato anche una nuova edizione di “Billy Bat”, uno degli ultimi manga tratto dalla matita e il pennino di Naoki Urasawa, uno degli autori più amati di sempre e fautore di storie incredibili come “Monster”, “20th Century Boys” e tanto altro. Al momento il mangaka si sta occupando della serializzazione di “Asadora”.

Come anticipato si tratta di una nuova edizione, visto che attualmente la serie completa è comunque disponibile ma suddivisa da diversi editori: Edizioni BD – GP Manga (1-12), RW Edizioni – Goen (13-20). Finalmente Billy Bat trova una nuova e accogliente casa per la sua nuova edizione.

Non abbiamo ancora delle conferme ufficiali per quanto riguarda il giorno preciso, ma la casa editrice ha espresso una finestra d’uscita per questa nuova pubblicazione che dovrebbe aggirarsi nell’ottobre 2023. Tutte le info e le foto le trovate sul profilo Facebook dedicato:

Ecco tutti gli annunci d’ieri:

, di Tsuyoshi Takaki, che avrà una cadenza bimestrale The Witch and the Beast , di Kousuke Satake attualmente in corso, ed è composto da10 volumi

, di Tsutomu Takahashi Marvel Manga: Deadpool Samurai, di Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi

Fonte Facebook Planet Manga